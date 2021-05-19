Keban Genç Kızlay'dan "19 Mayıs Gençlik Şenliği"
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Keban Genç Kızlay'dan "19 Mayıs Gençlik Şenliği"

Keban Genç Kızlay'dan '19 Mayıs Gençlik Şenliği'
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Genç Kızlay Temsilciliğince ilçede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Gençlik Şenliği" düzenlendi.

Keban Genç Kızlay Temsilciliğince ilçede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Gençlik Şenliği" düzenlendi.

Keban Belediyesi bahçesinde düzenlenen müzik dinletisi yapıldı, şiirler okundu.

Bilgi ve halat çekme yarışması yapılan, çeşitli oyunlar oynanan şenlikte gençlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa katılan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı gençlerin bayramını kutladığını belirtti.

Genç Kızılay İl Başkanı Fatih Bozkurt da bu güzel etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti.

Genç Kızılay İlçe Temsilcisi Ayşe Şahin ise tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladığını söyledi.

Keban Genç Kızlay'dan '19 Mayıs Gençlik Şenliği'
Keban Genç Kızlay'dan '19 Mayıs Gençlik Şenliği'
Keban Genç Kızlay'dan '19 Mayıs Gençlik Şenliği'
Keban Genç Kızlay'dan '19 Mayıs Gençlik Şenliği'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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