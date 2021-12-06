Keban'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı" yapıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Hasan Akbulut başkanlığında yapıldı.

Akbulut, yaptığı konuşmada, muhtarlar tarafından iletilen taleplerin karşılanması sorunların çözülmesi için çalışacaklarını söyledi.

Birliğin 2020-2021 yılı faaliyet programı ile 2022 yılı tahmini bütçesi de Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır tarafından okundu.

Muhtarların oylarına sunulan bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra muhtarların talep ve görüşleri dinlendi.

Toplantıya, İl Genel Meclis Üyesi Muzaffer Bulut ile muhtarlar katıldı.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet