KEBAN BARAJ GÖLÜNE 200 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILDI - Haberler
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KEBAN BARAJ GÖLÜNE 200 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üretilen 12 milyon yavru sazan, düzenlenen törenle 19 il merkezine gönderildi.

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üretilen 12 milyon yavru sazan, düzenlenen törenle 19 il merkezine gönderildi. Program kapsamında Keban Baraj Gölü'ne 200 bin yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan protokol çerçevesinde Keban Su Ürünleri Üretim işletmesi, Nisan ayında DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredildi. Devri yapılan tesiste yavru sazan üretimine başlandı. Bakanlık tarafından Elazığ'da hedeflenen 10 milyon sazan balığı üretiminde 4 ayda 12 milyon yavru sazan üretildi. Su kaynaklarıyla buluşmaya hazır hale gelen yavru sazan balıkları Elazığ, Bingöl, Muş, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan. Tunceli, Kars, Ardahan, Bitlis, Van. Hakkari, Malatya, Samsun, Ordu, Tokat ve Trabzon'daki baraj ve göllere bırakılmak üzere gönderildi. Düzenlenen proje kapsamında bugün kapanış programı yapıldı. Keban ilçesindeki programa Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kurum yetkilileri ve davetliler katıldı. Program kapsamında ilk olarak Su Ürünleri Üretim işletmesi gezilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Daha sonra Keban Baraj Gölü'nde devam eden programda yapılan konuşmaların ardından dua edilmesiyle 200 bin yavru sazan balığı baraj gölüne bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, 1976 yılında kurulan ve bugüne kadar DSİ uhdesinde sazan yavrusu üretimi gerçekleştiren tesisler 2021 yılında bakanlık protokolü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne devri yapıldı. Bakanlığımızın bu protokol çerçevesinde 2021 yılında 10 milyon adet yavru sazan üretimi için hedef koyduğu programa bütün paydaşların desteği ile, ekip arkadaşlarımızın gayreti ile 12 milyon adet yavruyu üreterek Türkiye'de 19 ile gönderip Türkiye'nin su kaynaklarını bu balıklarla buluşturduk. Bu üretmiş olduğumuz sazan yavrusunun 2,5 milyon adetini Elazığ ilimizin sınırları içerisinde bulunan gölet ve barajlara aktardık. Ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalıştılar dedi.

KEBAN BARAJ GÖLÜNE 200 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILDI

KEBAN BARAJ GÖLÜNE 200 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILDI

KEBAN BARAJ GÖLÜNE 200 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILDI

KEBAN BARAJ GÖLÜNE 200 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILDI
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Haber: KEBAN BARAJ GÖLÜNE 200 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILDI - Haberler
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