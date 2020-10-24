KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Senegal'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Senegal'i ziyaret etti

24.10.2020 10:17 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:20
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Senegal'i ziyaret etti

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ikili iş birliği görüşmeleri kapsamında Senegal'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ikili iş birliği görüşmeleri kapsamında Senegal'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Polat, ziyaret kapsamda ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ile bir araya geldi.

Türk heyeti, daha sonra Senegal Yükseköğretim Araştırma Bakanı Dr. Cheikh Oumar Anne'yi ziyaret etti.

Polat, ziyarette yaptığı konuşmada, KBÜ'nün 55 bini aşan öğrenci sayısının, 10 bininin uluslararası öğrencilerden oluştuğunu belirterek, KBÜ'nün, Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversitelerden biri olduğunu bildirdi.

Senegal Yükseköğretim Araştırma Bakanı Anne de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'de öğrenim gören Senegalli öğrenciler olduğunu ve daha fazla Senegalli öğrenciyi eğitim almak üzere, Karabük Üniversitesine göndermek istediklerini belirtti.

Senegal'de bulunan üniversitelerle memorandum imzalanacak

Bakan, ziyaretinin ardından Thies Üniversitesi Rektörü Prof. Ramatoulaye Diagne Mbengue, Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmadou Aly Mbaye, Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi Rektörü Prof. Codou Gueye Mar ile görüşmeler yapıldı.

Tokat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in de bulunduğu ziyaretlerde olası işbirlikleri, öğrenci değişimi ve personel değişimi hareketlilikleri konuları ele alındı.

Daha sonra, Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilciliği de ziyaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Sevim Emre Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Yücel İldiz Malcolm Thomas Garry Rodrigues Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Denizli Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Senegal'i ziyaret etti - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 10:29:44. #1.14#
title