KBÜ Rektörü Polat, Çad'da resmi temaslarını sürdürüyor

Çad'da akademik iş birliği konusunda çalışmalar yürüten Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet çeşitli görüşmelerde bulundu.

Çad'da akademik iş birliği konusunda çalışmalar yürüten Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet çeşitli görüşmelerde bulundu.

KBÜ'den yapılan açıklamada, ziyaretlerin ilk gününde Çad Yüksek Öğretim Bakan Yardımcısı ile Rektör Polat akşam yemeğinde bir araya geldi.

Burada KBÜ ve Çad'da bulunan üniversiteler arasında iş birliği ve yapılabilecek anlaşmalar konusunda görüşme sağlandı.

Çad ziyaretinin ikinci gününde Çad N'Djamena'da en büyük lise olan Felix Eboue lisesi ziyaret edilerek okul yönetimiyle bir araya gelindi.

Felix Eboue Lisesine laboratuvar yapılması için KBÜ'nün destek olma konusunda görüşmeler yapıldı. Rektör Polat burada Çad'lı öğrencilere Karabük Üniversitesini anlattı.

Lise ziyaretinin ardından N'Djamena Üniversitesine ziyarette bulunuldu. Rektör Daoussa Haggar Mahamat Saleh tarafından ağırlanan KBÜ heyeti yapılacak iş birliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmelerin devamında Türkiye N'djamene Büyükelçiliği ve Maarif Vakfı ziyaretleri gerçekleştirildi. Büyükelçi Kemal Kaygısız tarafından elçilikte ağırlanan Polat ve beraberindeki heyet burada öğrencilerin vize süreçleri konusunu görüştü.

Ziyaretin ardından Maarif Vakfı'na geçilerek öğrenci kabulü ile alakalı görüşüldü. Günün ilerleyen saatlerinde Karabük Üniversitesinde okuyan Çadlı öğrencilerle bir araya gelindi. Öğrencilerin isteği üzerine KBÜ heyeti öğrencilerin evine misafir oldu.

Rektör Polat'a Çad ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan ve Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kerim Tanış eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu