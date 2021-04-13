Kazını boynundan astığını iddia ettiği komşusu bıçakladı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde Meral Yıldırım, daha önce kazını boynundan asarak öldürdüğünü söylediği, husumetli olduğu kadın komşusu A.E. ve yanındakiler tarafından bıçaklandı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde Meral Yıldırım, daha önce kazını boynundan asarak öldürdüğünü söylediği, husumetli olduğu kadın komşusu A.E. ve yanındakiler tarafından bıçaklandı. Meral Yıldırım hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken eşi İbrahim Yıldırım "Tehditleri hala sürüyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Döşemealtı ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde oturan Meral ve İbrahim Yıldırım çifti ile kadın komşuları A.E. arasında, 1 yıl önce çöp konteyneri nedeniyle çıkan tartışmanın ardından husumet başladı. Geçen cumartesi sabahı kümesindeki kazın boynundan asıldığını gören İbrahim Yıldırım, konuyla ilgili komşusu A.E.'den şikayetçi oldu. Pazar günü İbrahim Yıldırım iş yerinde çalışırken, hayvanlara yem vermek üzere ahıra inen eşi Meral Yıldırım, komşusu A.E ve yanında bulunan kişiler tarafından iddiaya göre, darbedilip kalçasından bıçaklandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meral Yıldırım, tedavisi sonrası taburcu edildi. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan A.E. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.İbrahim Yıldırım, komşuları A.E.'nin 112'yi arayıp, eşi Meral Yıldırım'ın aracının camını kırdığını iddia ederek iftira attığını, kendisini saldırıya uğramış gibi göstermeye çalıştığını söyleyerek, "Bizim oraya geçme şansımız yok. Eşimi bıçakladıktan sonra kendilerini haklı çıkarmak için bize iftira atıyorlar" dedi. Eşine yapılanlar nedeniyle şikayetçi olduklarını söyleyen Yıldırım "Tehditleri hala sürüyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli KÖKEN