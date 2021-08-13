Kazaya neden olan midibüs sürücüsünden anlamlı hareket
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Kazaya neden olan midibüs sürücüsünden anlamlı hareket

Kazaya neden olan midibüs sürücüsünden anlamlı hareket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kanlar içinde kalan sürücüye plaj şemsiyesi açılırken, midibüs şoförü yaralıya, 'dur babam, babamsın' diyerek ilk müdahaleyi yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alanya-Manavgat Karayolu İncekum Halk Plajı kavşağı yakınında meydana geldi. 07 HNA 46 plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan 65 yaşındaki Yusuf Uysal'a, aynı güzergahta ilerleyen Mehmet Birlik idaresindeki 31 AGB 751 plakalı tur midibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve Uysal, kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Midibüs sürücüsü Birlik, yüzü kanlar içinde kalan Uysal'ın kanlarını, 'dur babam, babamsın' diyerek temizledi. Havanın sıcak olması nedeniyle yaralı plaj şemsiyesi açılarak korundu. Mehmet Birlik, yaşlı adamın yanından bir an olsun ayrılmadı ve destek olmaya çalıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uysal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adama ilk müdahaleyi yapan midibüs sürücüsü Mehmet Birlik, "65-70 kilometre hızla geliyordum. Birden önüme kırdım ama duramadım" dedi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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