Kazaya karışan YouTuber Ala Tokel, polisi beklemeden olay yerinden kaçtı - Haberler Magazin
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Kazaya karışan YouTuber Ala Tokel, polisi beklemeden olay yerinden kaçtı

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Kazaya karışan YouTuber Ala Tokel, polisi beklemeden olay yerinden kaçtı

YouTuber Ala Tokel, önceki gece Ulus'ta trafik kazasına karıştı. Basın mensuplarının gelmesiyle panikleyen Tokel, olay yerinden ayrılmaya çalıştı.

YouTube sayfasından yayınladığı videolarla ismini duyuran Ala Tokel, bir dönem Seda Sayan'ın oğluOğulcan Engin ile yaşadığı kısa süreli aşkla dikkat çekmişti. Ünlü youtuber, önceki gece ise olaylı bir kazaya karıştı.

Ala Tokel'in özel şoförü, Ulus'ta 07 plakalı bir araca çarptı. Basın mensuplarının gelmesiyle panik yapan Tokel, olay yerinden ayrılmaya çalıştı. Çarptığı araçtaki şahıslar, ünlü YouTuber'a, "Araç kiralık, polis çağıracağız" dedi. Bu sırada gazeteciler, görüntü alıyordu.

Kazaya karışan YouTuber Ala Tokel, polisi beklemeden olay yerinden kaçtı

Ala Tokel, görüntü alan kameramana, "Ne çekiyorsun?" diye tepki gösterdi. Özel şoförü ise gazetecilere müdahale ederek, görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

Kazaya karışan YouTuber Ala Tokel, polisi beklemeden olay yerinden kaçtı

Gazetecilerin kameralarına müdahale etmeye çalışan şoförünü ikaz dahi etmeyen Tokel, bir erkek arkadaşının gelmesiyle, polisi beklemeden olay yerinden uzaklaştı. Polisin gelmesini bekleyen 07 plakalı kiralık otomobilin içinde bulunan kişiler, trafik kazası nedeniyle YouTuber Ala Tokel hakkında şikayetçi oldular.

Kazaya karışan YouTuber Ala Tokel, polisi beklemeden olay yerinden kaçtı

Kazaya karışan YouTuber Ala Tokel, polisi beklemeden olay yerinden kaçtı

Kazaya karışan YouTuber Ala Tokel, polisi beklemeden olay yerinden kaçtı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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