Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimlerdir?

Star TV ekranlarına yepyeni bir yaz dizisi geliyor. Kazara Aşk dizisi sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekran karşısına kilitleyeceğe benziyor. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra Kazara Aşk dizisinin konusu, oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde!

Yeni Yaz dizilerinden olan Kazara Aşk, sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekran karşısına kilitleyecek. Star TV ekranlarının yeni dizisi Kazara Aşk 'ın başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra Kazara Aşk dizisinin konusu, oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar!

KAZARA AŞK KONUSU NEDİR?

Koliba Film yapımı Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ın yönetmen koltuğunsa Sadullah Çelen bulunuyor. Bekir Baran Sıtkı ve Ranan Mamatlıoğlu'nun senaryosunu yazdığı dizinin konusu işe şöyledir;

Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir… Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenecektir…

KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde;

Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor. Kazara Aşk'ın oyuncu kadrosunun devamı ise şöyledir;