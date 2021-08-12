Kazara Aşk canlı izle! Star Kazara Aşk 7. bölüm canlı izle! Kazara Aşk son bölümde neler oldu?

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle bugün izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk'ın oyuncuları ve konusu merak edildi. Peki, Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk 8. Bölüm fragmanı izle! Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk Star TV canlı yayın izle! Kazara Aşk full HD 7. Bölüm canlı izle! Kazara Aşk ilk bölümde neler olacak?

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır. Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle bugün izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk'ın oyuncuları ve konusu merak edildi. Peki, Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk 7. Bölüm fragmanı izle! Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk Star TV canlı yayın izle! Kazara Aşk full HD 7. Bölüm canlı izle! Kazara Aşk ilk bölümde neler olacak?

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan'ın kendisini aldattığından artık tamamen emin olan Şimal, sırf onun canını yakmak için Civan ile evlilik oyununu sürdürmeye karar vermiştir. Bu durum en çok Civan'ın işine yarıyordur. Her şeyi açıklayacaklarını sanıp yine hevesi kursağında kalan Nazlı'yı yatıştırmayı başardıktan sonra asıl hedefine yönelir. Şirketin başına geçmek için Tahsin'e bir torun vermesi gerekiyordur. Tabii bu başarmak için de Şimal'i kendine aşık etmesi…

Kadınlar üzerindeki cazibesine çok güvenen Civan her zamanki taktikleriyle Şimal'i etkilemeye çalışır. Ancak o çok güvendiği cazibesi Şimal'e işlemez. Üstelik Nazlı'nın gizli hamlesiyle Şimal'in nikahlarının sahte olduğunu öğrenmesine de ramak kalır. Civan ilk tehlikeyi atlatmayı başarsa da Şimal'in içine bir şüphe düşmüştür. Ve nikahları ile ilgili araştırmaya koyulur. Elbette Civan da öğrenmesini engellemek için türlü dolaplar çevirmekten geri kalmaz.

Kenan ise Şimal'in önce kendisine şans vermek isteyip sonra vazgeçmesiyle yıkılsa da bunu hala kendisini sevdiğinin bir kanıtı olarak görür. Ve Civan'la aniden evlenmesiyle ilgili şüphelerini teyit etmenin yollarını arar. Bunun için de gözüne Okan'ı kestirir. Onunla yakınlaşıp işin iç yüzünü anlamaya çalışır. Bu da yetmezmiş gibi Esat'ın sahte nikah memurluğu da duyulmak üzeredir. Civan'sa Şimal'i kendine aşık etme planını uyguladığı için bunlardan bihaberdir. Sonunda Civan'ın en büyük sırrı açığa çıkıp Şimal, Civan'ın kendisiyle sahte bir nikahla evlendiğini öğrenecek mi?

KAZARA AŞK SON BÖLÜM İZLE!

KAZARA AŞK KONUSU

'Kazara Aşk' sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir… Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenecektir…

KAZARA AŞK OYUNCULARI!

Ümit Kantarcılar - Civan

Sude Güler - Şimal

Uğur Çavuşoğlu - Tahsin

Servet Pandur - Neval

Selin Işık - Nazlı

Sadi Celil Cengiz - Okan

Aycan Koptur - Vildan

Burak Tamdoğan

Deniz Altan - Aslı

Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan

Ali Haydar Çataltepe

Öykü Candanadam

Çağdaş Tekin

Nermin Aslan

Nalan Örgüt

Billur Pınar Yılmaz

KAZARA AŞK KÜNYESİ

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.

KAZARA AŞK 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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