Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk 3. bölüm fragmanı izle!
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Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk 3. bölüm fragmanı izle!

Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk 3. bölüm fragmanı izle!
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Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle bugün izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk'ın oyuncuları ve konusu merak edildi. Peki, Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk 3. bölüm fragmanı izle! Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk Star Tv canlı yayın izle! Kazara Aşk full HD 3. bölüm canlı izle! Kazara Aşk ilk bölümde neler olacak?

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır. Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle bugün izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı 'Kazara Aşk'ın oyuncuları ve konusu merak edildi. Peki, Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk 3. bölüm fragmanı izle! Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk Star Tv canlı yayın izle! Kazara Aşk full HD 3. bölüm canlı izle! Kazara Aşk ilk bölümde neler olacak?

KAZARA AŞK CANLI İZLE!

KAZARA AŞK OYUNCULARI!

• Ümit Kantarcılar - Civan

• Sude Güler - Şimal

• Uğur Çavuşoğlu - Tahsin

• Servet Pandur - Neval

• Selin Işık - Nazlı

• Sadi Celil Cengiz - Okan

• Aycan Koptur - Vildan

• Burak Tamdoğan

• Deniz Altan - Aslı

• Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan

• Ali Haydar Çataltepe

• Öykü Candanadam

• Çağdaş Tekin

• Nermin Aslan

• Nalan Örgüt

• Billur Pınar Yılmaz

KAZARA AŞK 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, Şimal için bardağı taşıran son damla olur ve söylediği bu yalanı sonlandırmaya karar verir. Ancak Şimal'in her şeyi itiraf etmesi Civan için şirkete elveda etmek demektir. Elbette Civan bunun olmasına izin vermeyecektir. Ne yapıp edip, Şimal'in elini kolunu bağlayacak bir hamle ile onu durdurmaya çalışacaktır... Tabi Civan'ın çözmesi gereken tek sorun bu değildir. Gerçekte Nazlı ile evlidir. Şimal'le evlenebilmek için onu, gerçeği öğrenmeden boşanmaya ikna etmesi gerekiyordur. Bu tahmin ettiği kadar kolay olmaz. Ve şeytanın bile aklına gelmeyecek bir planla Şimal'le evlenmek için hazırlıklara başlar.

Şimal ise ailesine başta söylediği yalan ortaya çıkmasın diye daha büyük bir yalanın içine düşmekten rahatsızdır. Üstelik peşinden ayrılmayan Kenan da kafasını karıştırıyordur. İş evliliğe varmadan ve söyledikleri yalan ortaya çıkmadan bu meseleyi bitirmenin başka bir yolunu arar. Ancak denediği her şey bir şekilde ters teper. Ve düğün günü gelip çatar. Düğünde gelişen olaylar ise ne Şimal'in ne de Civan'ın aklına gelecek boyuttadır. Öyle ki söyledikleri yalanın ortaya çıkmasına ramak kalır. Şimal ve Civan, aileleri hiçbir şey anlamadan düğünü atlatabilecek mi? Peki bu sözlülük oyunu, evlilik oyununa dönecek midir?

KAZARA AŞK KÜNYESİ

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.

KAZARA AŞK KONUSU

'Kazara Aşk' sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir… Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenecektir…

KAZARA AŞK 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KAZARA AŞK STAR TV CANLI YAYIN İZLE!

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Kazara Aşk canlı izle! Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimler? Kazara Aşk 3. bölüm fragmanı izle! - Haberler
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