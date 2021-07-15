Kazara Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kazara Aşk 4. bölüm fragmanı izle! Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Kazara Aşk'ın yeni fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Dizinin 4. bölümü bugün ekranlara gelecek. 4. bölümünün ardından Kazara Aşk 5. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Peki, Kazara Aşk 5. bölümde neler olacak? Kazara Aşk 5. bölüm fragmanı çıktı mı? Kazara Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin beğenilen dizilerinden olan Kazara Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kazara Aşk konusu ne? Kazara Aşk oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak? Kazara Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kazara Aşk yeni bölümde ne olacak, geçen bölümde ne oldu?

KAZARA AŞK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kazara Aşk hafta içi her Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi saat 20:00 'da başlayacak.

KAZARA AŞK KONUSU NE?

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.

KAZARA AŞK 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kazara Aşk 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan 4. bölümün sonunda yeni bölüm fragmanının verilmesi bekleniyor.

KAZARA AŞK 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, Şimal için bardağı taşıran son damla olur ve söylediği bu yalanı sonlandırmaya karar verir. Ancak Şimal'in her şeyi itiraf etmesi Civan için şirkete elveda etmek demektir. Elbette Civan bunun olmasına izin vermeyecektir. Ne yapıp edip, Şimal'in elini kolunu bağlayacak bir hamle ile onu durdurmaya çalışacaktır... Tabi Civan'ın çözmesi gereken tek sorun bu değildir. Gerçekte Nazlı ile evlidir. Şimal'le evlenebilmek için onu, gerçeği öğrenmeden boşanmaya ikna etmesi gerekiyordur. Bu tahmin ettiği kadar kolay olmaz. Ve şeytanın bile aklına gelmeyecek bir planla Şimal'le evlenmek için hazırlıklara başlar.

Şimal ise ailesine başta söylediği yalan ortaya çıkmasın diye daha büyük bir yalanın içine düşmekten rahatsızdır. Üstelik peşinden ayrılmayan Kenan da kafasını karıştırıyordur. İş evliliğe varmadan ve söyledikleri yalan ortaya çıkmadan bu meseleyi bitirmenin başka bir yolunu arar. Ancak denediği her şey bir şekilde ters teper. Ve düğün günü gelip çatar. Düğünde gelişen olaylar ise ne Şimal'in ne de Civan'ın aklına gelecek boyuttadır. Öyle ki söyledikleri yalanın ortaya çıkmasına ramak kalır. Şimal ve Civan, aileleri hiçbir şey anlamadan düğünü atlatabilecek mi? Peki bu sözlülük oyunu, evlilik oyununa dönecek midir?

KAZARA AŞK SON BÖLÜM İZLE!

KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Ümit Kantarcılar - Civan

Sude Güler - Şimal

Uğur Çavuşoğlu - Tahsin

Servet Pandur - Neval

Selin Işık - Nazlı

Sadi Celil Cengiz - Okan

Aycan Koptur - Vildan

Burak Tamdoğan - Dursun

Deniz Altan - Aslı

Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan

Ali Haydar Çataltepe - Miraç

Öykü Candanadam - Emine

Çağdaş Tekin - Levent

Nermin Aslan - Demet

Nalan Örgüt - Meryem

Gizem Kandemir

Billur Pınar Yılmaz - Şaziye

Suna Sancaktar

Tevfik Yapıcı