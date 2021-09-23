Kazara Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kazara Aşk 12. bölüm fragmanı izle! Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak?

Star TV'nin beğenilen dizilerinden olan Kazara Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kazara Aşk konusu ne? Kazara Aşk oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak? Kazara Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kazara Aşk yeni bölümde ne olacak, geçen bölümde ne oldu? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KAZARA AŞK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kazara Aşk hafta içi her Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi saat 20:00 'da başlayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KAZARA AŞK KONUSU NE?

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.

KAZARA AŞK 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kazara Aşk 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan 12. bölümün sonunda yeni bölüm fragmanının verilmesi bekleniyor.

KAZARA AŞK 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Şimal, Tahsin'in hamile olmadığını öğrenmesiyle her şeyin bittiğini düşünür. Ancak Tahsin onun düşündüğü gibi bir tepki vermez. Bu çirkin yalandan Şimal'i değil oğlunu sorumlu tutuyordur. Ve Şimal'e kendisiyle birlikte hareket edip Civan'a iyi bir ders vermek için bir teklifte bulunur. Onlar gizli planlarını uygulamaya hazırlanırken, bütün bunlardan haber siz olan Civan'ın ise bambaşka bir gündemi vardır… Civan, Şimal'e karşı bir şeyler hissetmeye başladığını fark ediyordur. Başta bu fikirden kaçmaya çalışır. Tam Şimal'e aşık olduğunu kabullendiğinde ise Şimal'in Tahsin'le oynadığı oyun yüzüne tokat gibi çarpar. Üstelik onun Şimal'e aşık olduğunu anlayan biri daha vardır ve bu kişi Nazlı'dan başkası değildir. Civan, Şimal'in kendisini oyuna getirmesinin kızgınlığı ile ona olan hisleri arasında cebelleşirken artık Civan'ı kaybettiğinden emin olan Nazlı ise aradan sessiz sedasız çekilmemeye kararlıdır…

KAZARA AŞK SON BÖLÜM İZLE!

KAZA AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Şimal, Civan'la beklenmedik yakınlaşmalarından etkilenmiştir. Fakat kendisinin de Civan'a karşı bir şeyler hissettiği gerçeğini kabullenemez. Üstelik Civan'ın aşk itirafının, şirketi geri kazanmak için yaptığı yeni bir hamleden ibaret olduğunu düşünüyordur. Civan ise Şimal'i aşkına inandırmak, onun kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Civan'ın, Şimal'e kavuşma hayalleri, babasının ikisinin evliliğiyle ilgili verdiği kararla alt üst olur. Tahsin, onun aslında Nazlı ile evli olduğunu öğrendikten sonra Civan'ın herkesi ve özellikle Şimal'i daha fazla kandırmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Civan, babasının kesin talebi ile Şimal'e aşkı arasında sıkışıp kalır.

Civan, söylediği yalanları telafi edecek yolu mu, Şimal'e olan aşkını mı seçecektir? Peki Şimal, Civan'a karşı hisleriyle yüzleşip sonunda onu sevdiğini kabul edebilecek midir?.."

KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Ümit Kantarcılar - Civan

Sude Güler - Şimal

Uğur Çavuşoğlu - Tahsin

Servet Pandur - Neval

Selin Işık - Nazlı Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sadi Celil Cengiz - Okan

Aycan Koptur - Vildan

Burak Tamdoğan - Dursun

Deniz Altan - Aslı

Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan

Ali Haydar Çataltepe - Miraç

Öykü Candanadam - Emine

Çağdaş Tekin - Levent

Nermin Aslan - Demet

Nalan Örgüt - Meryem

Gizem Kandemir

Billur Pınar Yılmaz - Şaziye

Suna Sancaktar

Tevfik Yapıcı

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