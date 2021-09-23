Kazara Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kazara Aşk 12. bölüm fragmanı izle! Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen dizisi Kazara Aşk'ın yeni fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Dizinin 12. bölümü bugün ekranlara gelecek. 12. bölümünün ardından Kazara Aşk 13. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Peki, Kazara Aşk 13. bölümde neler olacak? Kazara Aşk 13. bölüm fragmanı çıktı mı? Kazara Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV'nin beğenilen dizilerinden olan Kazara Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kazara Aşk konusu ne? Kazara Aşk oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak? Kazara Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kazara Aşk yeni bölümde ne olacak, geçen bölümde ne oldu? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Kazara Aşk hafta içi her Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi saat 20:00 'da başlayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır.
Kazara Aşk 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan 12. bölümün sonunda yeni bölüm fragmanının verilmesi bekleniyor.
KAZARA AŞK 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!
Şimal, Tahsin'in hamile olmadığını öğrenmesiyle her şeyin bittiğini düşünür. Ancak Tahsin onun düşündüğü gibi bir tepki vermez. Bu çirkin yalandan Şimal'i değil oğlunu sorumlu tutuyordur. Ve Şimal'e kendisiyle birlikte hareket edip Civan'a iyi bir ders vermek için bir teklifte bulunur. Onlar gizli planlarını uygulamaya hazırlanırken, bütün bunlardan haber siz olan Civan'ın ise bambaşka bir gündemi vardır… Civan, Şimal'e karşı bir şeyler hissetmeye başladığını fark ediyordur. Başta bu fikirden kaçmaya çalışır. Tam Şimal'e aşık olduğunu kabullendiğinde ise Şimal'in Tahsin'le oynadığı oyun yüzüne tokat gibi çarpar. Üstelik onun Şimal'e aşık olduğunu anlayan biri daha vardır ve bu kişi Nazlı'dan başkası değildir. Civan, Şimal'in kendisini oyuna getirmesinin kızgınlığı ile ona olan hisleri arasında cebelleşirken artık Civan'ı kaybettiğinden emin olan Nazlı ise aradan sessiz sedasız çekilmemeye kararlıdır…
"Şimal, Civan'la beklenmedik yakınlaşmalarından etkilenmiştir. Fakat kendisinin de Civan'a karşı bir şeyler hissettiği gerçeğini kabullenemez. Üstelik Civan'ın aşk itirafının, şirketi geri kazanmak için yaptığı yeni bir hamleden ibaret olduğunu düşünüyordur. Civan ise Şimal'i aşkına inandırmak, onun kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Civan'ın, Şimal'e kavuşma hayalleri, babasının ikisinin evliliğiyle ilgili verdiği kararla alt üst olur. Tahsin, onun aslında Nazlı ile evli olduğunu öğrendikten sonra Civan'ın herkesi ve özellikle Şimal'i daha fazla kandırmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Civan, babasının kesin talebi ile Şimal'e aşkı arasında sıkışıp kalır.
Civan, söylediği yalanları telafi edecek yolu mu, Şimal'e olan aşkını mı seçecektir? Peki Şimal, Civan'a karşı hisleriyle yüzleşip sonunda onu sevdiğini kabul edebilecek midir?.."
Ümit Kantarcılar - Civan
Sude Güler - Şimal
Uğur Çavuşoğlu - Tahsin
Servet Pandur - Neval
Selin Işık - Nazlı Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Sadi Celil Cengiz - Okan
Aycan Koptur - Vildan
Burak Tamdoğan - Dursun
Deniz Altan - Aslı
Burakhan Yılmaz - Doktor Kenan
Ali Haydar Çataltepe - Miraç
Öykü Candanadam - Emine
Çağdaş Tekin - Levent
Nermin Aslan - Demet
Nalan Örgüt - Meryem
Gizem Kandemir
Billur Pınar Yılmaz - Şaziye
Suna Sancaktar
Tevfik Yapıcı