Kazakistan lideri Tokayev'den Nazarbayev mesajı: Devlet yönetiminde iki başlılık olmayacak
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, seçimlerin ardından sorunları halkla diyalog yoluyla çözeceklerini söyledi. Nazarbayev'in 3.5 yıl önce kendisine "yeni cumhurbaşkanı sen olacaksın" dediğini hatırlatan Tokayev, gelecek dönemde devlet yönetiminde iki başlılık olmayacağının altını çizdi.
Kazakistan, Kasım Cömert Tokayev'in zaferle çıktığı 9 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından protesto gösterilerine sahne oldu.
Yaklaşık 30 yıllık iktidarını geçtiğimiz mart ayında sonlandıran Nursultan Nazarbayev'in halefi olarak Tokayev'i göstermesi protestoların ana nedenleri arasında yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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