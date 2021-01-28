Kazakistan'ın yeni Latin alfabesi tanıtıldı
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Kazakistan'ın yeni Latin alfabesi tanıtıldı

28.01.2021 18:10 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:14
Kazakistan'ın yeni Latin alfabesi tanıtıldı

Kiril'den Latin alfabeye geçen, Kazakistan, 31 harften oluşan yeni alfabelerini tanıttı Kazakistan'da kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 2017 yılında ülke çapında kullanılan Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme hamlesinin ardından ülkenin yeni Latin Alfabesi, Başbakan Askar...

Kiril'den Latin alfabeye geçen, Kazakistan, 31 harften oluşan yeni alfabelerini tanıttı

Kazakistan'da kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 2017 yılında ülke çapında kullanılan Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme hamlesinin ardından ülkenin yeni Latin Alfabesi, Başbakan Askar Mamin'in başkanlık ettiği Ulusal Komisyon toplantısında tanıtıldı. Kazakistan, 2017'den bu yana devam eden Latin Alfabesi çalışmalarında önemli bir adım atmıştı. Bugün gerçekleşen yeni alfabeye ilişkin Ulusal Komisyon toplantısında Kazakistanlı uzmanlar tarafından hazırlanan yeni Latin Alfabesi tanıtıldı.Ülkenin yeni alfabe 31 harften oluşuyor.Ülke ambleminden ders kitaplarına yeni alfabeyi her alanda uygulamaya geçiren Kazakistan'da, tüm resmi sürecin 2025'e kadar tamamlanması planlanıyor. 

ÜLKENİN KİRİL ALFEBESİ GEÇMİŞİ

Öte yandan, Kazakistan'da 1929'dan 1940'a kadar Latin alfabesini kullanıldı ancak daha sonra Sovyetler Birliği'nin baskıcı ve totaliter yapısı nedeniyle Kiril alfabesine geçildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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