Kazakistan'ın Bağımsızlığı Mamak'ta Kutlandı

Mamak Belediyesi, Köktuğ Kazak Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılını muhteşem bir konserle kutladı.

Başkentin kültür durağı olan Musiki Muallim Mektebi'nde, sanat yönetmeni Kazakistan Cumhuriyeti'nin Özel ödüllü Sanatçısı Tursınhan Karakojayeva 'nın şefliğinde, milli enstrümanlar eşliğinde Kazak ezgileri, şarkıları ve danslarıyla Sazgen topluluğu Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılının kutlandığı konsere Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Kurnaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazak Türk kardeşliği diri olsun, iri olsun, ebedi olsun

Kazakistan'ın bağımsızlık günü nasıl Kazakistan'da coşkuyla karşılanıyorsa, kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin Mamak Belediyesi'nde de aynı şekilde coşkuyla karşılanmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazak Türk kardeşliği ebedi olsun. Daha nice bağımsızlık günlerini beraber kutlayalım. Bizleri burada, bu etkinlikte buluşturan başta Mamak Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kazak Türk kardeşliği diri olsun, iri olsun, ebedi olsun" dedi.

6 devlet bir milletiz Mamak'ta hem Türk kültürünü hem de dünya kültürünü yansıtan birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemiz de farklı kültürlerden birçok vatandaşımız var. Bizler de sosyal belediyecilik anlayışıyla kültürlerimizi etkinliklerle taçlandırıyor ve vatandaşlarımızı sanatla buluşturuyoruz. Sayın Büyükelçiyi Güzel Mamak'ta ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Biz aynı zamanda iki kadre, gardaş milletleriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 6 devlet bir milletiz aslında. Kazakistan- Türkiye birbirine tarihsel bağları olan iki kardeş ülkedir. Bu duygu ve düşüncelerle kardeş ülke olan Kazakistan'ın bağımsızlığı kutlu olsun. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Dostluk Parkımıza İlk Ağacımızı Dikeceğiz

Bize bu özel günü Mamak'ta, bu tarihi sahnede yaşattıkları için Sazgen Kazak Müzik ve Dans Topluluğu'nun teşekkür eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, " Tek millet olduğumuzun en büyük örneklerinden birisidir bu gece. 16 Kasım'da Kazakistan Büyükelçiliği ile ortak dostluk parkımızın da ilk ağaçlarını dikeceğiz. Çok büyük özel ve güzel bir parkımız olacak İnşallah. Sizleri de oraya davet ediyorum. Şimdiden hayırlara vesile olsun diyor, bizleri Kazak kardeşlerimizle bir araya getiren Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'ye şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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