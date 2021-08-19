Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuli AA'yı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuli AA'yı ziyaret etti

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuli AA'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyükelçi Saparbekuli'yi ağırlayan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, ajansın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA'nın tüm dünyaya olayları yaşandığı yerden aktardığını dile getiren Karagöz, yatırımlarını son dönemde önemli ölçüde artıran AA'nın, dünyanın dört bir yanından haberleri aktarmayı hedeflediğini de vurguladı.

Bugüne kadar Kazakistan'dan 33 gazetecinin AA Haber Akademisindeki eğitimlere katıldığını söyleyen Karagöz, AA'nın, Türk Dilli Haber Ajansları Birliği'nin (TKA) gelecek sonbaharda başkanlığını üstleneceğini de kaydetti.

Karagöz, AA'nın TKA'daki başkanlığı döneminde üye haber ajansları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için çalışılacağını da sözlerine ekledi.

Saparbekuli de Kazakistan ile Türkiye arasında gelişen ilişkilerde medyanın ve özellikle AA'nın önemli bir rol oynadığına değindi.

Türkiye'nin 30 yıl önce Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlatan Saparbekuli, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ise gelecek sene 30. yılını dolduracağını söyledi.

Saparbekuli, ülkesinin bağımsızlığının 30. yıl dönümü nedeniyle büyükelçilik tarafından birçok etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuli AA'yı ziyaret etti
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuli AA'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Haluk Levent Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuli AA'yı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 17:33:16. #1.16#

title