Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuli AA'yı ziyaret etti

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyükelçi Saparbekuli'yi ağırlayan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, ajansın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA'nın tüm dünyaya olayları yaşandığı yerden aktardığını dile getiren Karagöz, yatırımlarını son dönemde önemli ölçüde artıran AA'nın, dünyanın dört bir yanından haberleri aktarmayı hedeflediğini de vurguladı.

Bugüne kadar Kazakistan'dan 33 gazetecinin AA Haber Akademisindeki eğitimlere katıldığını söyleyen Karagöz, AA'nın, Türk Dilli Haber Ajansları Birliği'nin (TKA) gelecek sonbaharda başkanlığını üstleneceğini de kaydetti.

Karagöz, AA'nın TKA'daki başkanlığı döneminde üye haber ajansları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için çalışılacağını da sözlerine ekledi.

Saparbekuli de Kazakistan ile Türkiye arasında gelişen ilişkilerde medyanın ve özellikle AA'nın önemli bir rol oynadığına değindi.

Türkiye'nin 30 yıl önce Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlatan Saparbekuli, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ise gelecek sene 30. yılını dolduracağını söyledi.

Saparbekuli, ülkesinin bağımsızlığının 30. yıl dönümü nedeniyle büyükelçilik tarafından birçok etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya