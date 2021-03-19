Son Dakika | Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi'den Kassanov'a teşekkür
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Son Dakika | Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi'den Kassanov'a teşekkür

19.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:26
Son Dakika | Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi'den Kassanov'a teşekkür

Son dakika haberleri: İstanbul'da "Modern Kazak Edebiyatı'nın temelini atan isim" olarak nitelendirilen Abay Kunanbayoğlu'nun adının verildiği meydan ve anıt düzenlenen törenle açıldı.

İstanbul'da "Modern Kazak Edebiyatı'nın temelini atan isim" olarak nitelendirilen Abay Kunanbayoğlu'nun adının verildiği meydan ve anıt düzenlenen törenle açıldı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yaptırılan ve sponsorluğunu DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un üstlendiği Abay Kunanbayoğlu'nun adının verildiği meydan ve anıtın açılışı için tören düzenlendi.

Törene, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kazak asıllı Bilim İnsanı Prof. Dr. Abdulvahap Kara ve diğer davetliler katıldı.

Türkiye'nin bağımsızlığından bugüne kadar her zaman Kazakistan'ın yanında bulunduğunu belirten Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, "Bu zaman zarfında Kazakistan Türkiye kardeşliği daha da gelişti. Bugün de iş birliğimiz bütün alanları kapsamaktadır. İlişkilerimizin durumu ile ilgili Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Bugün ise İstanbul'da sizinle bir araya geldik. İstanbul Kazaklar için çok özel bir şehirdir. Önemli transit koridorlarının kesişmesinde bulunan İstanbul, Kazakistan için de transit bir merkezdir. Bu kutlu belde de Kazakistan'ın büyük bir diasporası bulunmaktadır. İstanbul'da Kazakistan vatandaşları eğitim almakta ve çalışmaktadır. Şimdi ise bu güzel alana Abay'ın ismini vermekteyiz. Anıtı da açmak üzereyiz. Geçen yıl ulusal düşünürümüzün doğumunun 175. yılını kutlamıştık. Abay, kendi eserlerinde ilme, sanata ve insanlığa davet etmiştir. Bu bakımdan onun eserleri İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif'in eserleri ile çok uyumludur. Bu bağlamda İstiklal Marşı'nın yazılışının 100. yılı dolayısıyla hepinizi kutluyorum. Bu etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına, Zeytinburnu Belediyesine, Kazakistan Büyükelçiliği'ne, Kazak Diasporasına ve bu anıtın yapımına katkı sağlayan Ziyatdin Kassanov'a teşekkür ediyorum. Kazak Türk kardeşliği ebedi olsun" dedi.

Konuşmanın ardından meydan ve anıtın açılışı gerçekleştirildi.

(İHA)

Son Dakika | Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi'den Kassanov'a teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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