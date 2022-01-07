Kazakistan'da eylemciler ne istiyor? İşte protestolara son vermek için öne sürdükleri 4 talep - Haberler
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Kazakistan'da eylemciler ne istiyor? İşte protestolara son vermek için öne sürdükleri 4 talep

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Kazakistan'da halkın akaryakıta yapılan zam sonrasında protesto için sokağa çıkması ve güvenlik güçleriyle çatışması sonrası ülke adeta yangın yerine döndü. Cumhurbaşkanı Tokayev'in eylemcilere yönelik "vur emri" ve hükümetin istifası da tansiyonu düşürmeye yetmezken, protestocuların, siyasi iktidarın değiştirilmesi, yerel seçimlerin yapılması, 1993 anayasasına dönülmesi ve sivil toplum aktivistlerinin takip edilmemesi olmak üzere 4 talepte bulundukları öğrenildi.

Akaryakıta yapılan zam sonrası halk 2 Ocak itibarıyla sokağa inerken, Kazakistan'da ortalık adeta savaş alanına döndü. Hükümetin istifası ya da ülke genelindeki OHAL kararı da tansiyonu düşürmeye yetmezken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bugün halka sesleniş konuşmasında kolluk kuvvetlerine ve orduya teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma yetkisi verdiğini açıkladı.

Kazakistan'da eylemciler ne istiyor? İşte protestolara son vermek için öne sürdükleri 4 talep

Cumhurbaşkanı Tokayev'in verdiği talimatın Kazakistan'da tansiyonu yükseltmesi beklenirken, bakanlığın olaylara ilişkin paylaştığı bilanço ülkede yaşanan gerilimin vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. 26 protestocunun öldüğü çatışmalarda 18 de güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği aktarılırken, 748 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı bildirildi.

Kazakistan'da eylemciler ne istiyor? İşte protestolara son vermek için öne sürdükleri 4 talep

Bölgeden son gelişmeleri aktaran gazeteci Gulsum Khalilova, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zhanaozen'deki protestocuların 4 talebinin olduğunu aktardı. Khalilova'nın aktardığı talepler şunlar;

  1. Siyasi iktidarın değiştirilmesi
  2. Yerel seçimlerin yapılması
  3. 1993 Anayasasına dönülmesi
  4. Sivil toplum aktivistlerinin takip edilmemesi

Kazakistan'da eylemciler ne istiyor? İşte protestolara son vermek için öne sürdükleri 4 talep

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Kritik gün 11 Ocak! Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
Metin Demir:büyük insan reis olmasa bunlardan farkımız kalmaz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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