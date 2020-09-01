Kazadan sonra yolu trafiğe kapatan köylüler, aydınlatma ve EDS istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazadan sonra yolu trafiğe kapatan köylüler, aydınlatma ve EDS istedi

Germencik Neşetiye'de dün gece meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından karayolunda toplanıp yolu trafiğe kapatan vatandaşlar, köyün içinden geçen karayolu üzerinde aydınlatma yapılmasını ve ışıkların olduğu bölüme de Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasını istediler.

Kazadan sonra yolu trafiğe kapatan köylüler, aydınlatma ve EDS istedi
01.09.2020 13:46 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:13

Germencik Neşetiye'de dün gece meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından karayolunda toplanıp yolu trafiğe kapatan vatandaşlar, köyün içinden geçen karayolu üzerinde aydınlatma yapılmasını ve ışıkların olduğu bölüme de Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasını istediler.

Dün gece; Neşetiye köyünde ikamet eden ve köyün içerisinden geçen E-87 karayolu üzerinde karşıya geçmek isteyen 72 yaşındaki Nevzat Elveren'e Germencik istikametinden Ortaklar istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 09 TL 388 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaşlı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Trafik ışıkları olmasına ve yaylar için geçiş düğmesi bulunmasına rağmen meydana gelen kazanın ardından bölgede toplanan köy sakinleri kara yolunu trafiğe kapattı. Kısa süre sonra çok sayıda kuvvetle bölgeye gelen Aydın İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mesut İnan ve Germencik İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel, köylülerle görüşüp yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Köy sakinlerinden ve aynı zamanda Germencik Belediye Meclis Üyesi olan Abdullah Acar, bölgede sürekli ölümlü trafik kazaları yaşanması nedeniyle yolun bir an önce bölünüp her yerden geçiş yapılamayacak hale getirilmesini, köyün giriş ve çıkışına denk gelen bölümün aydınlatılmasını ve trafik ışıklarının olduğu bölüme EDS kurulmasını istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Donald Trump Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Müjde Ar Wilma Elles Didem Soydan
Spor Caner Erkin Eddie Newton Sergen Yalçın Enner Valencia Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Eylül Adana Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kazadan sonra yolu trafiğe kapatan köylüler, aydınlatma ve EDS istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 14:14:16. #1.14#
title