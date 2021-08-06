Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde önceki gün hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Güneş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde önceki gün hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Güneş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında Ruhi Yalçın Caddesi, Hamamaltı mevkiinde meydana kaldı. İbrahim Güneş (28) yönetimindeki 17 TL 504 plakalı motosiklet ile İ.S. (54) yönetimindeki 17 EV 168 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Güneş, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Güneş, bugün yaşamını yitirdi. Güneş'in cenazesi öğle namazının ardından Köseler köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü İ.S.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. KAYMAKAM TRAFİK DENETİMİNE KATILDI

Bu arada, ilçe ve köylerde meydana gelen motosiklet kazaları sonrası polis ve jandarma tarafından trafik denetimleri sıklaştırıldı. Bayramiç Kaymakamı Adem Eser denetimlere katılarak sürücülerin ehliyet, kask ve plaka kontrolü yaptı. Denetiminde eksiklikleri olanlara ceza kesilirken, eksiği olmayanlara teşekkür belgesi verildi. Trafik denetimlerine Bayramiç Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, Bayramiç İlçe Emniyet Müdürü Çoşkun Kaya, Bayramiç Jandarma Bölük Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Salih Albayrak da katıldı.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal

Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Haluk Levent Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 16:51:22. #1.16#

title