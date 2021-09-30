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Son dakika haber! Kazada ölen MHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kazada ölen MHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör dualarla defnedildi Gaziantep'in Araban ilçesinden evine dönerken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı İskender Gör, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

GAZİANTEP (İHA) - Kazada ölen MHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı

MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör dualarla defnedildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinden evine dönerken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı İskender Gör, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

MHP İlçe Başkanı İskender Araban, ilçe merkezinden evinin bulunduğu Köklüce Mahallesi'ne giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracı yoldan çıkarak takla atmış, feci kazada sürücü İskender Gör hayatını kaybetmişti. 48 yaşındaki 4 çocuk babası Gör'ün cenazesi, Köklüce Mahallesi mezarlığında öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazına Vali Davut Gül, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, MHP Gaziantep milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan ile Sermet Atay, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Yavuzeli Kaymakamı Hasan Reşit Taşkın, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemak Sakaroğlu, Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ve yüzlerce seveni, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gör'ün cenazesi yakınlarının gözyaşları ve dualarının arasında mahalle mezarlığına defnedildi.

Son dakika haber! Kazada ölen MHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber! Kazada ölen MHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber! Kazada ölen MHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber! Kazada ölen MHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber! Kazada ölen MHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber! Kazada ölen MHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı
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