Kazada ölen Emine toprağa verildi; eşi, 2 çocuğu ve yeğeninin tedavisi sürüyor

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilin şarampolden yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren Emine Çağlar (26) toprağa verildi. Emine Çağlar'ın kazada yaralanan 4 yıllık eşi Adem Çağlar (34), çocukları Beyza (3) ve Yusuf (1) ile yeğeni Arzu İrem Şimşek'in (14) tedavileri devam ediyor.

Manavgat'ta dün saat 19: 00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Adem Çağlar'ın kullandığı 07 GUC 73 plakalı otomobil, Beşkonak Mahallesi'nden Taşağıl Mahallesi'ne seyir halindeyken Çağlar'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik şarampolden yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Emine Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Adem Çağlar, çocukları Beyza Çağlar ve Yusuf Çağlar ile yeğeni Arzu İrem Şimşek çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazada ağır yaralanan Adem Çağlar'ın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Beyza Çağlar, Yusuf Çağlar ve Arzu İrem Şimşek'in ise Serik Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.