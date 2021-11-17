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Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Konya'da refüjdeki direğe çarpıp takla atarak hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişi, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde göz yaşlarıyla toprağa verildi.

NEVŞEHİR (İHA) - Konya'da refüjdeki direğe çarpıp takla atarak hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişi, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde göz yaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün 22.30 sıralarında Konya Aksaray Karayolu şehir merkezi çıkışı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kaza sırasında araçtan fırlayan Muhammed Emin Karaca (4) olay yerinde, sürücü Orhan Karaca (40) ve yolcu olarak araçta bulunan Emirhan Karaca'da (17) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. İzmir'de yaşayan Karaca ailesinin, Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyüne ziyarete geldikleri öğrenildi. Kazada yaralanan Anne Hatice Karaca (38), kızları Azra (4) ve Tugba (14) Konya'daki hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cenazeye katılan yakınlarından Tahir Taş yaptığı açıklamada; "Babası Osman Karaca (70) geçtiğimiz günlerde küçük bir kaza geçirmişti. Rahmetlinin kardeşi geçin hafta ziyaretine gelip gitti. Bu hafta da okullar tatil olunca babasını ziyarete geliyordu. Dün akşam Konya'da kaza yapmışlar. Çok üzgünüz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

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