Kazada ağır yaralanan üniversiteli Muhammed, 2 gün sonra öldü
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Kazada ağır yaralanan üniversiteli Muhammed, 2 gün sonra öldü

17.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:02
Kazada ağır yaralanan üniversiteli Muhammed, 2 gün sonra öldü

ISPARTA'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

ISPARTA'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

İstanbul Caddesi ile 253 numaralı caddenin kesiştiği Çünür kavşağında 15 Mart Pazartesi günü meydana gelen kazada, Salim M.'nin kullandığı 07 ANF 520 plakalı otomobil ile Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüsün yan yattığı kazada, sürücülerle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan ve aynı fakültenin öğretim üyesi Prof. Dr. Rıfat Okudan'ın oğlu olan Muhammed Emin Okudan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.


Kazada ağır yaralanan üniversiteli Muhammed, 2 gün sonra öldü
Kazada ağır yaralanan üniversiteli Muhammed, 2 gün sonra öldü
Kazada ağır yaralanan üniversiteli Muhammed, 2 gün sonra öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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