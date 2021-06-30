Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı Kazada 11 yaşındaki kız çocuğu öldü 5 kişi yaralandı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı

Kazada 11 yaşındaki kız çocuğu öldü 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametine gitmekte olan Ahmet Özan yönetimindeki 66 ABF 507 plakalı Fiat marka otomobil, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan 11 yaşındaki Rana Ayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ve aynı araçta bulunan Yeter Özan (62), Makbule Ayhan, Mert Ayhan (13), Osman Ayhan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 kız çocuğu öldü, 5 kişi de yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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