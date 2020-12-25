Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi
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Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi

25.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:42

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında patpatın çarptığı bir kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından bir şahsın elinde karton tepsi ile olay yerine çay servisi yapması ise çevredekileri şaşırttı.

Şuhut ilçe merkezinden küçükbaş hayvan pazarına koyunlarını satmak için giden Ramazan K. idaresindeki patpat diye tabir edilen plakasız tarım aracı, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abdullah K'ye çarptı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen Abdullah K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servis ekipleri ve polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdullah K'yi ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi

OLAY YERİNDE ÇAY SERVİSİ YAPTI

Kaza yerine elinde karton bardakla çay servisi yapan ve ismi öğrenilmeyen bir şahıs ise adeta 'bu kadarına pes' dedirtti. Bazı vatandaşlar çay servisi yapan şahsı uyarırken, şahıs ise elindeki karton bardak ile kazaya fazla aldırış etmeden tepsi ile çay siparişi veren şahısları aramaya devam etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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