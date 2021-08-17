Kaza yapmamak için tarlaya girdi, ağaca çarparak durabildi
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Kaza yapmamak için tarlaya girdi, ağaca çarparak durabildi

Kaza yapmamak için tarlaya girdi, ağaca çarparak durabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te seyir halindeki bir sürücü önündeki araçlara çarpmamak için tarlaya girdi.

Bilecik'te seyir halindeki bir sürücü önündeki araçlara çarpmamak için tarlaya girdi. Ağaca çarparak durabilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gökçeözü köyüne seyir halindeki Saim Tokcan, 26 UT 355 plakalı hafif ticari aracıyla Arıcaklar köyü yol ayrımına geldiği esnada köy yolundan ana yola kontrolsüz biçimde çıkan araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Bu esnada karşı şeritten gelen araçla burun buruna gelen Saim Tokcan, direksiyonu tarlaya kırdı. Kontrolden çıkan araç tarladaki bir ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada araçta bulunan Necmiye Tokcan (58) ve Hatice Tokcan (78) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BİLECİK

Kaza yapmamak için tarlaya girdi, ağaca çarparak durabildi
Kaza yapmamak için tarlaya girdi, ağaca çarparak durabildi
Kaza yapmamak için tarlaya girdi, ağaca çarparak durabildi
Kaza yapmamak için tarlaya girdi, ağaca çarparak durabildi
Kaza yapmamak için tarlaya girdi, ağaca çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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