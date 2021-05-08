Kaza yapan araçlar sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
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Kaza yapan araçlar sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Kaza yapan araçlar sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta çarpışan iki araç sulama kanalına uçtu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta çarpışan iki araç sulama kanalına uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre. kaza, Aşağı Işıklar Mahallesi'ndeki bir kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Alpay Ç, idaresindeki 07 L 5278 plakalı ticari araç ile Karaöz Mahallesinden ilçe merkezine seyir halindeki Hasan Ü'nün kullandığı 07 LHU 95 plakalı otomobil sulama birliği önündeki kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Araçlar, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki sulama kanalına uçarken, ticari aracın altında kalan otomobilin sürücüsü Hasan Ü, yaralı olarak kurtarıldı. Hasan Ü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif yaralı atlatan Alpay Ç, ve araçta yolcu olarak bulunan babası Alaaddin Ç, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kazanın ardından yapılan kontrollerde her iki araçta bulunanların sokağa çıkma izni bulunurken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza anı yakındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaza yapan araçlar sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Kaza yapan araçlar sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Kaza yapan araçlar sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Kaza yapan araçlar sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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