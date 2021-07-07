Kaza sonrası sünger yatakla korunan yaralı hayat mücadelesini kaybetti
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Kaza sonrası sünger yatakla korunan yaralı hayat mücadelesini kaybetti

Kaza sonrası sünger yatakla korunan yaralı hayat mücadelesini kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaralanan ve vatandaşların sünger yatakla güneşten korumaya çalıştığı bisiklet sürücüsü hayat mücadelesini kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaralanan ve vatandaşların sünger yatakla güneşten korumaya çalıştığı bisiklet sürücüsü hayat mücadelesini kaybetti.

30 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi Şıh Efendi Bulvarı kavşağında meydana gelen kazada, Yasin Öner yönetimindeki 34 BIU 643 plakalı otomobil seyir halindeyken bisikletli Abidin Eriş'e (75) çarptı. Bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralıyı sünger yatak ile gölgelik yaparak güneşten korudu.

Ağır yaralanan Abidin Eriş kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - ADANA

Kaza sonrası sünger yatakla korunan yaralı hayat mücadelesini kaybetti
Kaza sonrası sünger yatakla korunan yaralı hayat mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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