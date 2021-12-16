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Kaza geçiren Gülçin Ergül'ün son hali ortaya çıktı

Kaza geçiren Gülçin Ergül'ün son hali ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün (36), bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. İşte Ergül'ün son hali...

BALIKESİR (Snob Magazin) - İzmir- İstanbul Otoyolunun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül taburcu oldu.

PARMAKLARININ KIRIK OLDUĞU BELİRLENDİ

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu belirlendi.

TEDAVİSİ İZMİR'DE SÜRECEK

Doktorlar tarafından da muayene edilen Ergül, taburcu işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Önce İzmir'deki evine gidecek olan Ergül'ün tedavisine de yine İzmir'de devam edeceği belirtildi.

NE YAŞANMIŞTI?

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı idaresindeki otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yönde giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarpmıştı. Kazada Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaza geçiren Gülçin Ergül'ün son hali ortaya çıktı

Kaza geçiren Gülçin Ergül'ün son hali ortaya çıktı

Kaza geçiren Gülçin Ergül'ün son hali ortaya çıktı

Kaza geçiren Gülçin Ergül'ün son hali ortaya çıktı

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