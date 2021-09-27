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'Kaza' caddesi vatandaşları tedirgin ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Kaza' caddesi vatandaşları tedirgin ediyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sık sık kaza yaşanan Otomasyon Caddesi, vatandaşları tedirgin ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sık sık kaza yaşanan Otomasyon Caddesi, vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar caddede artık kaza yaşanmaması için çözüm bekliyor.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'nde yer alan Otomasyon Caddesi, yaşanan kazalarla biliniyor. Sanayi Sitesi'nde birçok ara sokağın bağlandığı caddede sık sık yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası yaşanıyor. Bölge esnafı, yaşanan kazalardan dert yanarak yetkililerden yardım istedi.

"Bu caddede her gün kaza oluyor"

Cadde üzerinde her gün kaza yaşandığını belirten Berkant Çolak, "Biz burada 30 yıldır esnafız. Bizim yetkililerden tek isteğimiz bu cadde üzerine kasis yapılması. Ortalama her gün bu cadde üzerinde kaza oluyor. Buraya önlem almalarını bekliyoruz. Çünkü kendi arabalarımız var, esnafın araçları var. Hepsi mutlaka kaza atlatıyor. Kazaların olmaması için yetkililerden çözüm bekliyoruz. Bizim için kaza olmasın yeterli" dedi.

"Cadde üzerinde aşırı hızlı geçiyorlar, benim arkadaşıma araba çarptı"

Sanayi Sitesi esnafından Ahmet Kılınç, cadde üzerinde arkadaşına araç çarptığını ve sık sık kaza yaşandığını belirterek, "Cadde üzerinde aşırı hızlı geçiyorlar, benim arkadaşıma araba çarptı. Cadde üzerinde hızlı geçiyorlar, iki tane kasis konsa kazalar önlenebilir. Burası dar çift yönlü yol olduğu için bir araç çıkıyor ve birbirine giriyorlar. Dünde kaza oldu, ondan önceki günde kaza oldu. Birazdan yine olur. İnanın şaştık, kaldık" ifadelerini kullandı.

Sanayi Sitesi esnafından Murat Ayten da caddeye kasis yapılması için 200 esnaftan imza toplandığını belirterek, "Caddenin asfaltını geçen yıl belediyemiz güzel bir asfalt yaptı. Caddemiz bu caddeyi sürat yolu olarak kullanıyor. Günde bir, haftada 2-3 sefer sürekli kaza oluyor burada. Maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar oluyor. Mermerci esnafımızın dükkanına girdi bir araç. İçeride elemanlar az kalsın yaralanacaktı. Canlarını zor kurtardılar. Köşe başındaki bütün direkler ezik. Direklerin hepsi araç vurması ezik. Belediye yetkililerimizden kasis çözümü bekliyoruz. Çocuklarımız geliyor, korkuyoruz yolda yürütmeye" şeklinde konuştu. - MALATYA

'Kaza' caddesi vatandaşları tedirgin ediyor

'Kaza' caddesi vatandaşları tedirgin ediyor

'Kaza' caddesi vatandaşları tedirgin ediyor

'Kaza' caddesi vatandaşları tedirgin ediyor

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