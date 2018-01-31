Kayyumdan Türkiye'ye Örnek Proje

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman, Türkiye'de tüm kurumlara örnek olacak bir projeye imza attı. Sosyal Riski İzleme ve Önleme Projesi'nin startını veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yaman, kentte her eve konuk olarak sorunları bitirmek için çalışacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kurduğu 'Mardinmasa' ile Sosyal Riski İzleme ve Önleme Projesi'ne start verdi. Proje kapsamında 700 kırsal mahallede tüm vatandaşlar dinlenecek. Bilimsel bir metotla yapılacak çalışmada hanelerde yaşayanların maddi ve manevi durumları verilerle belirlenerek risk haritaları çıkarılacak. Yapılacak çalışma aynı zamanda gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespiti için de önemli bir rol oynayacak. Projeyle psikolojik anlamda sıkıntı çeken bireylere de tespit edilerek destek verilecek. Tüm resmi kurumların entegre edileceği çalışmayla sorunlar en aza indirgenecek. Çalışma ile bölgelerin ihtiyaçları da belirlenecek. Bu sayede mahallelerin demografik yapıları gözetilerek uygun çalışmalar yapılacak.

Örnek olacak proje

Çalışmayla ilgili bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, projeyle yaraları saracaklarını, gönüllere dokunacaklarını ve bu şehre Mardin halkının gözünden bakacaklarını söyledi. Çalışmanın Mardin halkına her yönüyle katkı vereceğini belirten Yaman, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal sorumluluklarımızla örnek belediyeler arasında yer aldık. Özellikle şehrin kanatsız melekleri olarak adlandırılan 'Mardinmasa' ile 26 sosyal projeyi hayata geçirdik. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın acılı günlerinde olduğu gibi mutlu günlerinde, dar günlerinde ve heyecanlarında hemşehrilerimizin yanında oldu. Şimdi daha kurumsal bir projeyle örnek bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Sosyal Riski İzleme ve Önleme Projesi ülkemizde model olacak bir çalışmadır" dedi.

"Yardımlar adaletli dağıtılacak"

Yardımların adaletli dağıtılacağını belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman şunları söyledi:

"Çalışmamız yardımların adaletli sağlanması için de önem arz ediyor. Mardin'de ilgili il müdürlükleri ve STK'lar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destekler vermektedir. Büyükşehir Belediyemiz de sosyal belediyeciliğin gereği olarak yardımlar yapmaktadır. Burada arzumuz durum tespiti yaparak bütün mahallelerde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmektir. Projemiz ile yardımları tek elden yöneterek adaletli bir dağıtım yapacağız".

"Sosyal yaralara parmak basılacak"

Projenin sosyal yaralara da parmak basacağını belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Projemizle maddi olduğu gibi manevi desteklerimiz de söz konusu olacak. Geleceğe korku ile bakan ve geleceğinden kaygı duyan vatandaşlarımızı da proje kapsamında takip edeceğiz. Psiko sosyal destekler ile sorunları birlikte aşacağız. Projemiz gençlerimizin madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklarının önlenmesinde bütün kurumların iş birliği içinde çalışmasına vesile olacak" diye konuştu.

Bilimsel verilerle çalışılacak

Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirirken bilimsel veriler ile çalışmanın kent için son derece etkili olacağına inandığını belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, insanlara çare olmayı hedeflediklerini söyledi. Yaman, "İstiyoruz ki insanlarımızın sorunu kalmasın. Bu nedenle 700 mahallemizde tüm vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. 'Mardinmasa' ekipleri yapacağı anketleri tabletler üzerinden sisteme girecek. Bu veriler veri tabanımızda renklendirilecek ve demografik yapı ortaya çıkarılacak. Bu çalışmanın akabinde bölgesel çalışmalarla mikro düzeye inerek sorunları kökten bitireceğiz. İlimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MARDİN