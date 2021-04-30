Kayseri Üniversitesi, ev kadınlarına temel pratik mutfak bilgileri eğitimi verecek

Kayseri Üniversitesi Aşçılık Akademisi, Develi ilçesinde ev kadınlarına çevirim içi temel pratik mutfak bilgileri eğitimi verecek.

Kayseri Üniversitesi Aşçılık Akademisi, Develi ilçesinde ev kadınlarına çevirim içi temel pratik mutfak bilgileri eğitimi verecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı öğretim elemanlarının katkıları ile oluşturulan "Aşçılık Akademisi" Develi Belediyesi'nin Youtube kanalı üzerinden ilçedeki ev hanımlarına yemek pişirme ile mutfağın püf noktaları ve yöresel yemeklerle ilgili eğitim verecek.

2 Mayıs'ta saat 13.00'ten itibaren gerçekleşecek etkinlik hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversite olarak toplumsal fayda oluşturma ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama misyonu kapsamında yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde bu ve benzer faaliyetlere önem verdiklerini ifade etti.

Daha önce de Yahyalı Belediyesi ile işbirliği içerisinde benzer çalışma yürüttüklerini aktaran Karamustafa, "Üniversitemizin misyon ifadesinde yer alan bölgesel kalkınmaya katkı sağlama, toplumsal fayda oluşturma ve iş dünyası ile bütünleşme ilkeleri kapsamında bu tür ortak ve münferit eğitim faaliyetleri ile diğer çalışmaları sürdüreceğiz, projeleri gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Rektör Karamustafa, projede emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya