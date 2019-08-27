KAYSO Verimliliği ve İhracatı artırmaya odaklandı

27.08.2019 16:57

Toplantıya KAYSO Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile birlikte Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Baloğlu, işletmelerin verimliliği artırmak adına yaptığı çalışmalar kapsamında işsizlik seviyelerinin yüksek olduğu bu dönemde eleman çıkarmamaları gerektiğini söyledi. Sanayideki kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması adına mesleki teknik eğitimlere ihtiyaç olduğunu açıklayan Baloğlu, bu konuda yeniden bir eğitim seferberliği başlatılması gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, terörle mücadele kapsamında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet dilerken, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 948. yıl dönümünü kutladı.

Bu güne kadar dile getirdikleri birçok konunun çözüme kavuşmadığını belirten Başkan Büyüksimitci, "Aslında geçmişte bizimde birçok defa dile getirdiğimiz konular hakkında son zamanlarda üyelerimizden birçok talep ve öneri geliyor. Bunların başında; işletmelerimizin ve istihdamın üzerindeki ilave yüklerin azaltılması, elektrik ve doğalgaz fiyat artışlarının maliyetlerimizi artırdığı, vergi sisteminin beyan esaslı ve rating esasına uygun düzenleme yapılması, vergi sisteminde kayıtlı olanlardan çok vergi alınması yerine, kayıtsız olanların vergi sistemi içerisine alınması, iş mahkemelerinde işveren aleyhine alınan kararların iş yapmayı ve yeni yatırım iştahını kaçırdığı ve yatırım teşvik sisteminin baştan ele alınarak ülke ve şehirler genelinde mekânsal planlama yapılması gibi konular geliyor. Tüm bu konularda defalarca önerilerde bulunduk, bundan sonrada bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile ilgili ciddi sorunlar olduğunu dile getiren Başkan Büyüksimitci, "YEKDEM daha önce 50 Milyon kWh ve üzerinde kullananalar arasında pay ediyordu, şimdi 10 kWh ve üzerinde kullananalar arasında pay ediyor. Bu tür yükler üretim yapan sanayicinin üzerine yüklendiği zaman maliyetler artıyor yurtdışı rekabette zorlanıyoruz. Sanayicinin el üstünde tutulması gerekir ki, daha fazla yatırım olsun, daha fazla üretim ve istihdam olsun" diye konuştu.

Kayseri özelinde de talepleri olduğunu dile getiren Başkan Büyüksimitci, uçak bileti bulamadıklarını, buldukları biletlerinde çok yüksek fiyatlı olduğunu, bu durumun Kayseri gibi potansiyeli olan sanayi şehrine yakışmadığını belirterek, ivedi bir şekilde uçak seferlerinin artırılması ve bilet fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Büyüksimitci, 5 milyar dolar civarında dış ticaret hacmine sahip Kayseri'de gümrüklü hava kargo terminalinin olmadığını da değinerek, mevcut hali ile olsa bile bir an önce gümrüklü hava kargo terminalinin yapılmasının ihracatçılar adına ciddi öneme sahip olduğunu belirtti.

Demiryolu taşımacılığı ile ilgili fiyatların gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Başkan Büyüksimitci, Kayseri gibi liman şehri olmayan illere bir şekilde destek verilmesinin ihracatı ve üretimi daha da artıracağını, bununda istihdam gibi sorunların çözülmesine katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Büyüksimitci, Kayseri'ye yapılan Lojistik Merkezinin günümüz ve gelecekteki ihtiyaçlara göre yeniden planlanarak projenin güncellenmesi ve bir an önce yapımının bitirilmesi gerektiğini belirtti.

Devletten birtakım taleplerde bulunurken kendilerinin de çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Büyüksimitci, "Kayseri Sanayi Odası olarak firmalarımızdaki verimlilik artışı, Sanayi 4.0 ve ihracatçı sayımızın artırılması için bir takım çalışmalar yapıyoruz. ORAN Kalkınma Ajansı desteği ile mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünler ve makine imalat sektörlerinde "Yalın İmalat Süreç Danışmanlığı" projesi hazırladık ve Odamızda Verimlilik Destek Ofisi kurduk. Proje kapsamında 50 firmamıza 5 ay süreyle danışmanlık verilecek. Bu proje ile her firma için yüzde 25 verimlilik artışı hedefliyoruz. Firmalarımızın bu fırsatı çok iyi değerlendireceklerini umuyoruz. Yine Sanayi Bakanlığımız ve UNDP hibe desteği ile Model Fabrika kuruyoruz.Bunun yanı sıra Odamızda ihracat destek ofisi kurduk. Burada hiç ihracat yapmayan firmalarımıza eğitimler veriyoruz" diye konuştu.

İhracat rakamları hakkında bilgi veren Başkan Büyüksimitci, TÜİK verilerine göre Haziran ayında bir önceki aya göre Türkiye'nin ihracatının yüzde 30, Kayseri'nin ise yüzde 35 oranında düştüğünü, bununda Ramazan Bayramında yapılan 9 günlük tatilden kaynaklandığını belirterek, Türkiye'nin bu kadar zengin bir ülke olmadığını, ülkenin tatile değil çalışmaya ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler