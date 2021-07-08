Kayserispor'da sezon hazırlıkları sürüyor
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Kayserispor'da sezon hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da sezon hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sezon hazırlıklarını değerlendiren Teknik Direktör Yalçın Koşukavak; "Oyuncularımın konsantrasyonundan, antrenmana olan uyumlarından memnunum" dedi.

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sezon hazırlıklarını değerlendiren Teknik Direktör Yalçın Koşukavak; "Oyuncularımın konsantrasyonundan, antrenmana olan uyumlarından memnunum" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetimde Kulüp Tesisleri'nde sürdüren futbolcular, kondisyon ve topla birlikte çalıştı. Sezon hazırlıklarını değerlendiren Takım Kaptanı İlhan Parlak; "Geçen sene zorlu bir süreçten sonra 10 gün önce yeni sezon hazırlıklarına başladık. Geçen seneden olan arkadaşlarımız, bu sene aramıza katılan arkadaşlarımız ve kiralıkta olan arkadaşlarımızla güzel bir atmosfer var. Hocamızla beraber hazırlıklarımıza başladık. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz" dedi.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu aktaran Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ise; "Geçen hafta 6 gün olmak üzere 9 gündür çalışıyoruz. Hazırlanmaya çalışıyoruz mevcut kadroyla. Oyuncularımın konsantrasyonundan, antrenmana olan uyumlarından memnunum. Tabi biraz zaman alan hem fiziksel anlamda uyum göstermek, taktiksel anlamda da yoğun şeyler istiyoruz oyunculardan. Uyumlarından memnunum, hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Transfer çalışmalarının devam ettiğini de aktaran Koşukavak; "Başkan transfer konusunda sık çalışıyor. Transferde nasıl bir yolumuz varsa o yolda gitmeye çalışıyoruz. Bakalım bazı şeyler kolay olmuyor. İlgilendiğiniz oyuncuyu alamıyorsunuz, başka planlar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Zor bir süreç, halledeceğiz inşallah" diye konuştu.

"DOĞAN ALEMDAR ÜLKE İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren genç kaleci Doğan Alemdar'ın ülke için çok değerli bir futbolcu olduğunu ifade eden Koşukavak; "Doğan Alemdar bence ülke için kıymetli ve değerli. Kayseri için çok kıymetli bir oyuncu. Hem saha performansı, hem saha dışı anlamında çok zeki, farkındalık tarafı çok güçlü. Ben onun çok büyük yerlerde oynayacağını düşünüyorum, çok önemli bir kaleci" şeklinde konuştu.

(Turan Bulut/İHA)

Kayserispor'da sezon hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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