Kayserispor, Asamoah Gyan'la 2+1 Yıllık Anlaştı

Kayserispor'un transfer çalışmaları kapsamında Asamoah Gyan ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı kulübün, Bursaspor ile menajerlerin komisyon istemesi üzerine anlaşma sağlayamayan oyuncuyla direkt olarak görüşme yaptığı bilgisine ulaşıldı. Geçtiğimiz hafta başkan Erol Bedir ile görüntülü görüşme gerçekleştiren Asamoah Gyan'ın, "Teklifniz geçerliyse Kayserispor'da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

Asamoah Gyan ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı bildirildi.

31 YAŞINDA, GEÇEN SEZON 8 GOL ATTI

Ganalı forvet oyuncusu olan Gyan, 1985 doğumlu 31 yaşında. Avrupa'nın çeşitli takımlarında forma giyen Gyan son oalrak Al-Ahli Dubai Club takımında forma giyiyor. Gyan bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 8 gol 1 asistlik performans üretti.

(Futbol Arena)