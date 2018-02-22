Kayseri ve Sivas'ta Kültür Sanat

KAYSERİ/ Kayseri'de "Bir Yer, Bir Nesne, Bir Fiil", Sivas'ta "Kendime Kıyamam" tiyatro oyunları sahnelenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda 25 Şubat'ta, "Bir Yer, Bir Nesne, Bir Fiil" adlı tiyatro oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Şirin Gedikli'nin yazdığı, Hakan Bilgin, Uğur Uludağ, Fatih Kurt, Elif Çelik ve Gürel Korur'un rol aldığı oyun saat 19.30'da başlayacak.

Beyaz bir tavşanın peşine takılarak kendini harikalar diyarında bulan Alice'in kötü kalpli Kırmızı Kraliçe'ye karşı verdiği mücadeleyi konu alan "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyunu, 25 Şubat'ta Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 12.00 ve 15.00'te izleyiciyle buluşacak.

Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bugün "Kendime Kıyamam" isimli yeni oyunuyla tiyatro seyircisiyle buluşuyor. Alman yazar Curth Flatow'un kaleme aldığı, Türkçeye Hale Kuntay'ın çevirdiği oyunda, günümüz popüler konularından "mutlu evlilik", ironik ve komik yönleriyle sahneye yansıtılıyor.

Oyun, nikah memuru olan Wolfgang Jaeger'in boşandıktan sonra oğlu Ulrich'le düzenli ve planlı bir bekar hayatı sürdürmesini ve Jaeger'in oğlunu serbest ve bir kadına bağlı olmadan yetiştirmeye özen göstermesini konu alıyor.

Özel hayatında evlilik kurumuna tamamen karşı olan Jaeger'in oğlunun günün birinde evlenmek istemesi, onu çileden çıkarıyor. Bütün bu talihsizliklerin yanında aynı gün karşısına çıkan güzel bir kadın Jeager'in kurallar çerçevesinde olan duygularını ve aşka bakışını bir anda darmadağın ediyor.

Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in aşka ve evliliğe ne kadar direnebileceği sorusunun yanıtının aramasıyla sürükleyici bir hal alıyor.

Selçuk Sazak'ın yönetmenliğini üstelendiği oyunda Volkan Gündüz, Can Atak, Filiz Demiralp, Begüm Atak, Neyra Karaböcü, Göksu Girişken, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, M. İnanç Keteci, Elif Ayça Aksu ve İsmail Tütüncü rol alıyor.

"Kendime Kıyamam" adlı oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 24 Şubat Cumartesi saat 14.00 ve 19.00'da izleyicisiyle buluşacak.