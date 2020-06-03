Kayseri Şeker'den çiftçiye büyük hizmet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri Şeker'den çiftçiye büyük hizmet

VakıfBank ve Kayseri Şeker işbirliğiyle Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikaları'na bağlı pancar ekimi yapan 15 bin çiftçiye, fabrika garantörlüğü ile VakıfBank TarımKart imkanı sunuldu.

Kayseri Şeker'den çiftçiye büyük hizmet
03.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:56

VakıfBank ve Kayseri Şeker işbirliğiyle Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikaları'na bağlı pancar ekimi yapan 15 bin çiftçiye, fabrika garantörlüğü ile VakıfBank TarımKart imkanı sunuldu. Tarım Bankacılığı uygulamaları, tarım uzmanları ve 50'ye yakın tarıma özel ürün ve hizmet ile çiftçilerin, finansman sorunlarını çözmeye odaklanan VakıfBank ve Kayseri Şeker, hizmet alanlarında bulunan 15 bin çiftçiyi kapsayan önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı.

VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen törene VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi ile Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez'in yanı sıra, Bankanın ve Kayseri Şeker'in üst düzey yöneticileri katıldı.

TARIMI STRATEJİK SEKTÖR OLARAK GÖRÜYORUZ

Törende konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Pandemi sürecinde tarımın stratejik sektör olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "VakıfBank olarak ürün ve hizmetlerimizle çitfçilerimize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Üstünsalih, TarımKart'ın bir çok farklı alanda kullanılabileceğini ve üreticinin tarımsal ve hayvansal harcamalarında önemli bir yardımcısı olacağına inandıklarını belirterek, "VakıfBank olarak tarımın stratejik sektör olduğunun farkındayız. Bu nedenle köy köy gezen tarım uzmanlarımızla, TarımKart'ın merkezde olduğu, tablet ile yerinde hizmet sunduğumuz ve 'Mobil Çiftçi Paketi' gibi pek çok teknolojik alt yapıyla desteklediğimiz Tarım Bankacılığı yaklaşımımızla, çiftçilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Süt ve besi hayvancılığından, jeotermal sera yatırımlarına, pancar yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar tarımın her alanına hizmet sunuyoruz" şeklinde konuştu.

HEM ÇİFTÇİLERİMİZE HEM ŞİRKETE BÜYÜK BİR KOLAYLIK SAĞLADIK

Kayseri Şeker ile gerçekleştirilen işbirliğiyle, tarım alanındaki çalışmalarını derinleştirerek, daha yaygın hale getirmeyi amaçladıklarına söyleyen Üstünsalih, "Bu kapsamda Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarına bağlı şeker pancarı üreten 15 bine yakın çiftçimizin TarımKart ve Bankomat Kartlarını Trakya, Gaziantep, Ege, Çukurova, Eskişehir, Akdeniz, İç Anadolu, Marmara, Altındağ bölgelerimizden tarım bankacılığında uzman 70 kişiye yakın personelimizle, 1 hafta içinde teslim ettik. Bu proje kapsamında 2020 başında uygulamaya aldığımız tablet projemizi ilk kez kullandık. Çiftçilerimizin kartlarını bölgelerde tablet ile teslim ettik, sözleşmelerimizi taradık ve kartları birkaç dakika içinde hızlıca kullanıma açtık. Çifçiler, VakıfBank Mobil Pos cihazı kullanan üye işyerimiz, fabrikaya olan borçlarını faizsiz bir şekilde kolayca ödemiş oldular. Hem çiftçilerimize hem şirkete büyük bir kolaylık sağladık" diye konuştu.

ÇİFTÇİLER KARTLARINI 10 BİNDEN FAZLA VAKIFBANK ANLAŞMALI ÜYE İŞYERLERİNDE DE KULLANABİLECEK

Üstünsalih, "Çiftçilerimiz kart limitlerinin bir bölümünü, ATM ve VakıfBank şubelerinde nakit çekimde, Petrol Ofisi, Aytemiz istasyonları, İGSAŞ, Toros Gübre, Proyem bayileri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sulama Birlikleri gibi diğer anlaşmalı üye işyerlerimizde akaryakıt, yem, gübre, zirai ilaç gibi tarımsal girdi alışverişinde 6 aya kadar faizsiz şekilde kullanabilecek" ifadelerini kullandı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise törende yaptığı konuşmada, Ramazan ayı içerisinde Vakıfbank personeli ve yöneticilerinin çok üstün bir performans ortaya koyarak, bu çalışmayı neticelendirdiklerini belirterek, Vakıfbank ve Kayseri Şeker'in çok değerli ve samimi bir ürün ortaya çıkardıklarını söyledi.

Başkan Akay, çiftçilerin en çok elinden tutulmaya ihtiyacının olduğu bir zaman diliminde, Vakıfbank'ın böylesine bir uygulamayı hayata geçirmiş olmasının, takdire şayan bir durum olduğunu da belirterek, "Çok değerli bir zamanda, çok değerli bir işi başardığımız inancındayız. Özellikle pandemi süresince tarım sektörünün ön plana çıkmış olması, çiftçimizi çok daha değerli bir hale getirmiş oldu. Bizler VakıfBank çalışanlarında ve yöneticilerinde, müşteriden kaçan anlayışın aksine; yorgun olmayan, tamamen dinamik, müşteri ile iç içe, müşteriye dokunan ve sahip çıkan bir anlayış gördük. Başlangıçta yaptığımız tüm bu çalışmaları ve gelişmeleri, gelecek adına çok önemli bir gelişme olarak görüyorum. Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu ve bizlerde o şirketin emanetçileriyiz. Ama buna rağmen bizler çiftçilerimize iyi bir hizmet sunabilmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Vakıfbank gibi güçlü bir banka ile böylesine güzel bir projeyi ortaya koyabilmek, çiftçimiz ve Tarım sektörü adına önemli bir adımdır. Bu gelişmenin tarım sektörüne önemli bir katkı sağlayacağını ümit ediyor, bunun bir başlangıç olmasını, bu projenin hayırlı, uğurlu ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum. Bu projede emeği geçen başta Yönetim Kurulunuz ve siz değerli Yöneticilerimiz ile çalışanlarınıza, sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

MOBİL ÇİFTÇİ PAKETİ İLE HAVALE EFT ÜCRETSİZ

Tarım Kart'ını aktif olarak kullanan ve elektrik, telefon veya Bağ-Kur ödemesinden birini Tarım Kartı'na otomatik ödemeye veren çiftçiler, otomatik olarak tanımlanan Mobil Çiftçi Paketi ile hesap açma, TarımKart nakit avans, para transferi gibi birçok işlemi VakıfBank Mobil üzerinden ücretsiz olarak yapabilecek. Çiftçiler, TarımKart limitlerinin bir kısmını fatura ödemeleri için ayırabiliyor ve böylece faturalar her ay karttan otomatik olarak gününde ödeniyor, çiftçi kart borcunu hesap kesim tarihinde yani hasatta bankaya ödeme imkanına kavuşuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mehmet Çetin Fatih Sultan Meral Akşener Oktay Kaldırım
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Kabak Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Rusya Antalya
Şu an buradasınız: Kayseri Şeker'den çiftçiye büyük hizmet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 14:56:46. #1.15#
title