Kayseri Şeker'de, Randevulu Pancar Sökümü ve Tesellüme Uyum Oranı yüzde 97

21.10.2019 08:47

Kayseri Şeker'de 25 Eylül tarihinde başlayan 2019-2020 kampanya döneminde randevulu pancar sökümü ve tesellüm seferberliğine uyum oranının yüzde 97'lere ulaşması yanında Kampanya döneminde 4.500 kişinin istihdam edildiği belirtildi.



Randevulu Pancar sökümü ve tesellüm sistemi uygulamasındaki amacın, tarladaki pancarın randevulu şekilde sökülüp tesellümünün yapılmasıyla verimi artırabilmek, tarladan sökülen pancarın kısa sürede fabrikaya sevk edilip şekere dönüşmesini sağlamak olduğuna dikkat çeken Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada; "Biz Kayseri Şeker'in servis yolunda olağan üstü derecede kamyonlar birikirdi. Kamyonların günlerce beklediği, nizahların olduğu ve bizlere kadar intikal eden ve niçin bunlar eziyet ediyor diye şikayet getiren bir konuydu. Şimdi görüştüğümüz kamyon şoförleri en fazla bir saat sürüyor dediler. O bir saatlik süre de normal süredir. Çünkü tartılması, numune alınması, boşaltılması, yıkanması gibi işlemler için normal bir süredir. Randevulu sistemle geçen sene yüzde 92'lik oran, bu sene yüzde 97'lere gelmesi önümüzdeki sene yüzde 99, eğer mükemmeliyet olursa % 100 e de çıkacağımızı ümit ediyoruz" dedi.



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da Kayseri Şeker'in bölge ekonomisi yanında aynı zamanda istihdama olan katkısına da değinerek; Kampanya döneminde Kayseri Şeker'in bünyesindeki Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikaları ile bağlı iştirakler bünyesinde toplam 4500 kişiye istihdam kapısı olduğubu belirtti.



Başkan Hüseyin Akay; "Bu sene kampanya döneminde üç fabrikamızda Bin 600'ü aşkın sayıda yeni personel istihdamı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu uygulamayı her sene yapmaktayız. İki yıl önce İstihdam iler ilgili seferberlikte Kayseri Şeker Türkiye birincisi olarak Külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödül alma başarısını göstermiş bir kuruluştur. Biz bundan kıvanç duyuyoruz. Bu dönemde aslında bu kadar personele ihtiyacımız olmamasına rağmen özellikle çiftçi çocukları ya da çalışmaya ihtiyacı olan insanlara katkı sağlamak amacıyla bu uygulamayı biraz daha geniş tutuyoruz. Onun için bu kadar personel istihdamı var" ifadelerini kullandı.



Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;



"Üç fabrika olması biraz daha sorumluluğumuzu artırdı. Kayseri, Şeker devasa bir kuruluş haline geldi. Bu vesile ile Kayseri Şeker, İç Anadolu'da 6 İl 40 İlçede, 450 Köyde yaklaşık 14.500 çiftçiyle sözleşmeli üretim yapan ve toplamda 4500 çalışanı olan bir kuruluş haline geldi. Kayseri Şeker sadece Kayseri'ye değil Orta Anadolu'nun ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Dolayısıyla Kayseri şeker Ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahip hale geldi. Bu kıvanç verici bir durumdur." - KAYSERİ

Kaynak: İHA