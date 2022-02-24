Şeker çiftçisi meclis toplantısında bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikasının çiftçi meclisi 21. kez toplandı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, çiftçilerin desteği ile büyümeye, gelişmeye, genişlemeye devam ettiklerini belirtti.

Çiftçi meclisinin 2013 yılında kurulduğunu aktaran Dede, meclis uygulamasının Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade etti.

Dede, "Pancar taban fiyatı, avanslar, desteklemeler ve 2021 yılı pancar bedellerinin ödenmesi konularında Kayseri Şeker yine öncü durumdadır. Ayrıca pancar ekim sözleşmesi imzalama çalışmalarımızda da son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise imkanlar çerçevesinde samimi, iyi niyetli olarak tüm sorunlara çözümler bulmaya çalıştıklarını aktardı.

Bu yıl şeker sektörünün, pancar çiftçisinin krizden çıktığını belirten Akay, şunları kaydetti:

"Şeker sektörü tarihinde ilk kez aralık ayında pancar avans fiyatını Kayseri Şeker olarak biz önce 720 TL/ton daha sonra da 800 TL/ton olarak açıkladık. Tabi bu avans fiyatı sezonda yeniden değerlendirilecek. Çiftçilerimiz rahat olsun. Üretebildikleri kadar üretmeye devam etsin. Çiftçileri tarımda tutmalıyız, toprakta tutmalıyız. Hep şunu söylüyoruz, pancar çiftçisi takımını tezgahını kapatırsa bir daha kimse onu pancar ekmeye döndüremez, onun için bunların korunması lazım. Kayseri Şeker'in bugün itibariyle kredi borcu 1 milyar 600 milyon TL'dir. Bunun karşılığında da elinde satacağı şekeri vardır. Kayseri Şeker'in mali yapısı son derece sağlıklı ve güçlüdür."

Pancar küspesinin bakanlık tarafından yapılan düzenleme çerçevesinde çiftçilere paketli olarak verileceğini aktaran Akay, 2021 yılı pancar bedeline 22 Mart'ta 15 TL/ton prim ödemesi yapılacağını, mali duruma göre de değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda çiftçiler söz alarak görüşlerini aktardı.