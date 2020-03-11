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Orhan Yıldız, Koronavirüs, Güncel

KAYSERİ Prof. Dr. Yıldız: Virüse karşı sabunla el hijyeni yapılmalı

Prof. Dr. Yıldız: Virüse karşı sabunla el hijyeni yapılmalıERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, koronavirüsten korunma yöntemleri ile ilgili "El temizliğine dikkat edilmeli.

11.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:45
KAYSERİ Prof. Dr. Yıldız: Virüse karşı sabunla el hijyeni yapılmalı

Prof. Dr. Yıldız: Virüse karşı sabunla el hijyeni yapılmalı

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, koronavirüsten korunma yöntemleri ile ilgili "El temizliğine dikkat edilmeli. Özellikle sabun kullanılarak el hijyeni yapılmalıdır" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Yıldız, hastalıktan korunmanın yollarını açıkladı. Prof. Dr. Yıldız, "Hastalıktan ölen insan sayısı 4 bin 300'ü buldu. Bu salgın dünyada sık sık karşılaşılan salgınlardan biri. Grip salgını ve koronavirüsün daha önceki salgınları yaşanmış şeyler. Bunun farkı nedir? Bu koronavirüs diğer virüslerden farklı olarak hayvanlarda yaşayabilen ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir etken olması nedeniyle korku ve paniğe neden oldu. Yeni olması insanları ürküttü. Bakıldığı zaman da kişisel olarak sadece yaşlı insanlarda bu ölümler gerçekleşmektedir. Genç insanlarda ölüm oranları çok düşük. Çocuklarda neredeyse hiçbir ölüm vakası söz konusu değil; ama yaygınlığının fazla olacağını düşünecek olursak tüm toplumu etkileyeceğini düşünecek olursak bu yüzde 1'in altındaki rakamlar ciddi anlamda ölüm demektir. Ürküten tarafı da burası" şeklinde konuştu.

'TÜM VÜCUTTA YAYGIN KAS AĞRILARI OLABİLİYOR'

Koranvirüsün solunum yolu enfeksiyonu olarak ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Yıldız, "Öksürük, beraberinde yüksek ateş, 39 dereceyi genelde aşıyor, üşüme titremeyle yükseliyor. Koronavirüs olduğunda boğaz ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı, zaman zaman ishal bile ortaya çıkabiliyor. Tüm vücutta yaygın kas ağrıları olabiliyor. İshal dediğim gibi bulantı ve kusmayla beraber karşımıza gelebiliyor; ama asıl ne ile ayırt edeceksek; burun akıntısı, öksürük ve ateşin varlığı bu enfeksiyondan şüphelendirir ancak bu sadece şüphedir. Çünkü solunum yolu enfeksiyonlarında benzer şikayetler yapar. Bunu ayırt etmenin yolu yapılacak testlerdir" ifadelerini kullandı.

'SABUN KULLANILARAK EL HİJYENİ YAPILMALIDIR'

İnsanların temastan kesinlikle kaçınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Yıldız "Hastalıktan korunmak için aşı söz konusu değil. Bu nedenle korunmada şimdilik en etkili yöntem hasta kişilerle temas etmekten kaçınmaktır. Ülkemizde hastalığın yayılması söz konusu olmadığından toplumda özel bir önlem alınmasına gerek yok. El temizliğine dikkat edilmeli. Özellikle sabun kullanılarak el hijyeni yapılmalıdır. Temiz olmayan ellerin ağız, burun ve göze götürülmemesi çok önemlidir. Koronavirüs özellikle yaşlı kişileri etkilediği için mümkünse 70 yaş ve üzerindeki insanlar dışarıya mümkün olduğunca çıkmasın" diye konuştu.

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KAYSERİ Prof. Dr. Yıldız: Virüse karşı sabunla el hijyeni yapılmalı

Kaynak: DHA

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KAYSERİ Prof. Dr. Yıldız: Virüse karşı sabunla el hijyeni yapılmalı

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