Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 68. Olağan Genel Kurulu başladı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 68. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılım ve salgın tedbirleri dolayısıyla Kadir Has Stadyumu'nda başladı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 68. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılım ve salgın tedbirleri dolayısıyla Kadir Has Stadyumu'nda başladı.

Genel kurul öncesi yaklaşık 16 bin çiftçi, arama noktalarından geçerek köy ve mahallelerinin adının yazılı olduğu stantlarda kayıt yaptırdı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, divan kurulu için önerilen iki listedeki isimleri okuyarak, oylamaya sundu.

Bakanlık temsilcileri, ellerini indirmemelerini istedikleri üyelerin oylarını uzun sürede sayabildi. Akay'ın sunduğu listenin divan kuruluna seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Akay, genel kurulda yaptığı konuşmada, Kayseri ve ilçelerinin yanı sıra Yozgat ve Sivas'tan da gelen kadın ve erkek çiftçileri selamladı.

10 yıldır en demokratik, en seviyeli ve yüksek katılımlı genel kurulları yaptıklarını ifade eden Akay, göreve geldiklerinde Kayseri Şeker Fabrikası'nın tepesinde kara bulutların dolaştığını, fabrikanın kapısına kilit vurulmak üzere olduğunu savundu.

Türk çiftçisi ekonomik refaha kavuşmadan ülkenin kalkınmasından söz edilemeyeceğini vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"Bu kalkınmanın ilk şartı tarımı ve tarıma dayalı sanayiyi geliştirmektir. Şeker pancarı, katma değer oluşturma noktasında önde gelen bir üründür. On binlerce çiftçi bu ürünle ailesini geçindirmektedir. Biz, sizin emanetinize sahip çıkıyoruz, sizler de özveriyle sahiplendiğinizi gösterdiniz. Bundan sonra da bu anlayışı devam ettirmenizi bekliyoruz. Bu sayede bizim emeklerimiz zayi olmasın, sizin menfaatleriniz zedelenmesin. Günü birlik ihtiyaç ve istekleriniz yerine uzun vadeli çıkarlarınızı koruyun. Traktörünüze, evinize sahip çıktığınız gibi kooperatifinize ve fabrikanıza da sahip çıkın. Bu kuruluşları iş bilmezlerin, kötü niyetlilerin eline teslim etmeyin. Dün dedelerinize, babalarınıza bugün size hizmet veren bu kuruluşlar yarın çocuklarınıza, torunlarınıza hizmet versin. Haksızlık gitti, adalet geldi, şaklabanlık gitti, ciddiyet geldi, riyakarlık gitti, samimiyet geldi, savurganlık gitti, tasarruf geldi, iş bilmezlik gitti, beceri geldi."

Fabrikaların bir ailenin değil, tüm çiftçilerin malı olduğunu vurgulayan Akay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişi unutanın geleceği aydınlık olmaz. Geçmişteki travmaları unutmayın. Biz, çiftçimiz arasında bir ayrım yapmadan hakkaniyetli bir tavır sergiledik. Şeker sektörü genel bir sorun yaşıyor ama biz farkımızı ortaya koyarak kooperatif ve fabrikanın gücüyle bu sorunlardan siz çiftçilerimizin etkilenmemesi için her türlü tedbiri alıyoruz. Kooperatif ve fabrikadan haksız beklentisi olanlar, Kayseri Şeker'i yok etmek isteyen emperyalist kuruluşların yerli iş birlikçileri, bizlere, yönetimimize hayasızca saldırmakta, iftira ve yalan dolanla algı oluşturmaktadır. Bunlara bugüne kadar pabuç bırakmadık. İşimizi yükselterek cevap verdik."

Akay'ın ardından söz alan diğer aday Erkan Öztürk ise 2017'de fabrikanın borcunun bittiğinin bildirildiğini ancak hiçbir yatırım yapılmadığını savundu.

Öztürk, gündem dışı konuştuğu gerekçesiyle, uyarıldıktan sonra güvenlik görevlilerince sahneden indirildi.

Konuşmak içi sahneye çıkan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu eski başkanı Vedat Ali Özışık da yönetime dair eleştirilerde bulundu.

Konuşmaların ardından çiftçiler kendileri için oluşturulan alanlarda oylarını kullanmaya başladı.

İki adayın tarafları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı, iki grubun karşılıklı su şişesi fırlatması üzerine polis ve güvenlik görevlileri grupları ayırdı.

Oy verme işlemi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin