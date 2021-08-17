Kayseri Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, kentte öğretmenlerin yüzde 80'inin aşılandığını belirtti
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Kayseri Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, kentte öğretmenlerin yüzde 80'inin aşılandığını belirtti

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, kentte öğretmenlerin yüzde 80'inin aşılandığını belirtti
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Çocuklarımızın eğitim hayatına devam etmesini istiyorsak toplumumuzun tüm kesimlerinin bir an önce aşılanmayı tamamlaması gerekiyor" dedi.

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Çocuklarımızın eğitim hayatına devam etmesini istiyorsak toplumumuzun tüm kesimlerinin bir an önce aşılanmayı tamamlaması gerekiyor" dedi.

Osman Ulubaş Anadolu Lisesinde yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarını denetleyen Çandıroğlu, okulun girişinde dezenfektanla ellerini temizledikten sonra maskesini değiştirdi.

Ardından sınıfları gezen Çandıroğlu, gazetecilere, "okulum temiz" belgelendirme programı kapsamında salgınla ilgili geçen yıl çeşitli önlemler alındığını anımsattı.

Kayseri'deki 1040 okuldan 1038'inin bu belgeyi almaya hak kazandığını aktaran Çandıroğlu, "Bu, salgın koşullarında eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yürümesi için alınması gereken önlemlerin tamamen alındığı anlamına geliyor. Bu yıl da bu uygulamaların üstünden geçiyoruz. Alanda 22 iş sağlığı güvenliği uzmanımız var, onlar da bu süreçleri takip ediyor. 302 bin öğrencimiz ve okullarımızla eğitim ve öğretime salgın koşullarında hazırız." diye konuştu.

Çandıroğlu, öğretmenlerin Kovid-19 aşılanma oranlarının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizde yüzde 80 aşılanma oranı var. Bu Türkiye ortalamasının üstünde bir oran. Ben duyarlılıkları ve farkındalıkları için öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim temennimiz yüzde 100 olması, oraya doğru da gideceğimize eminim. Gün gibi ortada duran şu ki salgınla mücadelede elimizdeki tek argüman şu an aşı. Toplumun tüm katmalarının normale dönebilmesi için bu aşılanma bir gerçek olarak duruyor. Aşılanma ne kadar yüksek olursa hayatta o kadar normal akışına dönecek, okullarımız da normal eğitim öğretimine devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hayatına devam etmesini istiyorsak toplumumuzun tüm kesimlerinin bir an önce aşılanmayı tamamlaması gerekiyor."

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, kentte öğretmenlerin yüzde 80'inin aşılandığını belirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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