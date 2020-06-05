KAYSERİ 'KKKA, koronavirüsten daha ölümcül'
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KAYSERİ 'KKKA, koronavirüsten daha ölümcül'

'KKKA, koronavirüsten daha ölümcül'ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında bu yıl hızlı bir artış olduğunu söyledi.

05.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:55

'KKKA, koronavirüsten daha ölümcül'

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında bu yıl hızlı bir artış olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yıldız, "KKKA hastalığı, koronavirüsten farklı olarak daha ölümcüldür. Keneyi elinizle kopararak çıkarmaya çalışmayın" dedi.

Prof. Dr. Orhan Yıldız, kene ısırması sonucu oluşan KKKA hastalığının yeni bir hastalık olmadığını söyledi. Hastalığın 2000'li yılların başında Türkiye'nin gündemine geldiğini kaydeden Prof. Dr. Yıldız, 2 yıldır vaka sayılarının azalmasına rağmen, hastalığın bu yıl hızlı artış gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Yıldız, "Bunun sebebini bilemiyoruz. Bu yıl biz insanları koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde olur düşüncesi ile beklemiyorduk. Ancak öyle bir şey olmadı. Her yıl nisan ve ekim ayları arasında bu hastalık aktif görülürdü. Özellikle haziran ve temmuz en aktif olduğumuz dönemdir. Havanın sıcaklığı nedeniyle hem de insanların bağ veya bahçe işleriyle uğraştığı, doğada çok fazla bulundukları bir dönemdeyiz. Tokat kene için bilinen bölgelerin başında geliyor. Bu Çorum, Sivas, Yozgat, Erzincan'a kadar uzanan Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki vadilerde ortaya çıkan bir hastalıktır" dedi.

'KAYSERİ'DE 7 VAKA OLDU'

Prof. Dr. Yıldız, bu yıl Kayseri'de şimdiye kadar 7 vaka olduğunu belirterek, "4'ü Erciyes Üniversitesi'nde, 3'ü Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü. Hastalardan 2'sini kaybettik. KKKA hastalığı koronavirüsten farklı olarak daha ölümcüldür. Özellikle tarım alanında çalışanlar risk altında. Benzer durum piknikçi ve dağcılar için de söz konusudur. Tarım ve hayvancılık alanında çalışma yapanlar kapalı giysi tercih etmeliler. Pantolonun paça içerisine sokulması iyi bir önlemdir. Kene uçan bir hayvan değil, sizin bulunduğunuz ortamda varsa hayvanlarda veya ağaçlarda, oradan size sıçrayabilen bir hayvandır. Kapalı tutmak gerekir. Kısa kollu giysiler giymemek gerekir. Bu tür riskli yerden ayrılınca mutlaka kene açısından tüm vücudun kontrol edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

'BU HASTALIK İLE KORONAVİRÜSÜ AYIRMAK ZOR DEĞİL'

Yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastalığın koronavirüs ile karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Yıldız, "Bu hastalıkla koronavirüsü ayırmak zor değil. Bize yüksek ateşle geliyorlar; ama burada halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal ön plandadır. Bunlar koronavirüste de olabilir ama KKKA'da kanamalar başlıyor. Vücutta kırmızı renkli döküntüler oluyor. Gözlerde şişkinlik olabiliyor. Diş eti kanamaları ve vücudun çeşitli bölgelerinde morarmalar gibi çok daha ağır tablo karşımıza geliyorlar. Kan tahlilleri ile hızla bunları birbirinden ayırabiliyoruz. Tıpkı koronavirüste olduğu gibi burada da PCR testi söz konusudur. Hastalıkta en belirgin şey ise kene temasıdır" dedi.

'KENEYİ ELİNİZLE ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN'

Vücuda yapışan kenenin kesinlikle elle çıkarılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yıldız, "Kene bir şekilde vücudumuza yapıştı. En yakın sağlık kuruluşuna gideceğiz. Keneyi elinizle kopararak çıkarmaya çalışmayın. Ezerek hiç çıkarmayın. Çünkü bulaşmayacaksa bile bulaşır. Ezme işlemi içerisinde hayvandan kan çıkacağı için bulaşı biz daha da arttırmış olacağız. Yakarak çıkarmak her zaman hatalıdır. Sağlık merkezine gidilerek kenenin tutunduğu kafasından itibaren bütün halinde bir parça bile içeride kalmayacak şekilde çıkarılması gerekir ki en az bulaş söz konusu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

KAYSERİ 'KKKA, koronavirüsten daha ölümcül'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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