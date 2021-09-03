Kayseri, Kapadokya Ekspresi'ni ağırlayacak
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Kayseri, Kapadokya Ekspresi'ni ağırlayacak

Kayseri, Kapadokya Ekspresi'ni ağırlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında Türkiye'nin ilk yataklı lüks tren turu olacak Kapadokya Ekspresi projesi öncesi düzenlenen toplantıya katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında Türkiye'nin ilk yataklı lüks tren turu olacak Kapadokya Ekspresi projesi öncesi düzenlenen toplantıya katıldı.

Valilik makamında gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Atik, Sun Group İşletme Müdürü Mustafa Orman ve Cappadocia Mice Başkanı Ertan Demirbaş katıldı. Toplantıda, tren yolculuğu ile birlikte çok daha geniş çerçevede, çok daha fazla turiste ulaşmanın planlandığı proje ile ilgili fikir alış verişi yapılırken, Kapadokya Ekspresi'nin açılışının, iç turizme yeni bir dinamik kazandırması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye ekonomisine katkı sağlamak ve turizm amaçlı planlanan projede İstanbul-Kayseri arasında seyahat edecek Kapadokya Ekspresi projesinde çevre illeri kapsayacak şekilde yataklı lük tren, İstanbul Sirkeci garından kalkacak ve Kayseri'de duracak. 5 yıldızlı otel şeklinde olacak vagonlardan oluşacak trende, seyahat eden turistler Kayseri ve çevre illeri gezecek, tarihi ve turistik yerleri keşfedecek.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla, Global merkez ofisi Japonya'da bulunan HIS Türkiye ile Sun Group arasında gerçekleştirilen ve Kapadokya Ekspresi ile başlayacak Türkiye'nin ilk "Yataklı Lüks Tren Turu" projesinin imzaları geçtiğimiz aylarda İstanbul'da atılmıştı. - KAYSERİ

Kayseri, Kapadokya Ekspresi'ni ağırlayacak
Kayseri, Kapadokya Ekspresi'ni ağırlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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