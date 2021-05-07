Kayseri İl Müftüsü Güven: "Evde belirlenen odadan çıkmamak şartıyla itikaf ibadeti yapılabilir"

Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ibadetinin bu sene tam kapanmaya denk gelmesinden dolayı evlerde ibadetin yapılabileceğini söyleyen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "Evde belirlenen odadan çıkmamak şartıyla itikaf ibadeti yapılabilir" dedi.

Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ibadetinin bu sene tam kapanmaya denk gelmesinden dolayı evlerde ibadetin yapılabileceğini söyleyen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "Evde belirlenen odadan çıkmamak şartıyla itikaf ibadeti yapılabilir" dedi.

İtikaf ibadetinin sünnet olduğunu ve herkesin yapmak zorunda olmadığını söyleyen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "Öncelikle bütün kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ediyorum. Ramazan'ın son günlerindeyiz ve yine idrak edeceğimiz Kadir Gecemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Genelde İslam dünyasında Ramazan'ın son 10 günü peygamberimizin sünnetine ittiba ederek itikaf ibadetini gerçekleştiririz. Herkes gerçekleştirmek zorunda değil, bu bir sünnettir. Akıl baliğ olan kimseler hem şehveti arzularından uzaklaşmak hem de yemeden içmeden bir şekilde kendisini ibadete hapsetmek durumunda bir ibadettir. İtikaf ibadetinin yeri mescit ve camilerdir. Camilerde itikaf yapılır hatta Hanefi mezhebinde hanımefendiler evlerinde mescit edindikleri bir odada kendileri itikafa girebilirler. Hanefi mezhebinde itikafın bir şartı daha var. En az bir gün olmak sureti ile ve gündüz oruç tutmak zorundadır. Bu Ramazan dışındaki itikaflar için de oldukça önemlidir. İtikafa giren kimse caminin dışına sadece ve sadece lavabo ve ihtiyaç olursa gusül abdesti için çıkabilir. Bunların haricinde herhangi bir dünyevi sebeple dışarı çıkmamalıdır. İftar ve sahurunu tabi ki camide yiyebilir, herhangi bir sakıncası yok ama kendisini sürekli ibadete, muhasebeye, duaya ve tövbeye ayıran bir kimsedir" dedi.

Güven, itikaf ibadetinin evlerde belirlenen odanın dışına çıkmamak sureti ile yapılabileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizler, özellikle Kayserimiz Hanefilerin yoğun olarak yaşadığı ve bir kısım Şafi kardeşlerimizin de yaşamış olduğu bir şehrimiz. Buna göre aralarında küçük farklılıklar olmuş olsa bile itikaf ibadetini camilerde daha önceleri gerçekleştiriyorduk ancak pandemi sürecinde mücbir bir sebepten dolayı kimi alimlerimiz itikafın mücbir bir sebep varsa camide değil de tıpkı hanımefendilerin evlerinde itikaf yapabildikleri gibi erkeklerin de aynı şekilde evlerinin bir odasını kendilerine mescit edinerek oranın dışına çıkmamak şartıyla itikafa girebilirler. Bu anlamda bazı alimlerimizin vermiş olduğu mücbir sebepler doğrultusunda gerçekleştirilen bu cevazı, Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu dönemde teşvik etmekte ve bundan dolayı da bizler itikafa girmek isteyen kardeşlerimizi evlerinde itikafa yönlendirmekteyiz. Kayseri'mizde önceki yıllarda epeyce itikafa giren kardeşlerimiz oluyordu. Onların önemli bir kısmına ulaştık. Duymayanlar itikafa geldikleri zaman kendilerine anlattık, mücbir sebeplerden dolayı evlerinizde itikafa girin dedik. Böylece onlar da iyi niyetle evlerine geçip, evlerinde itikaflarına devam ediyorlar. İtikafına devam eden kardeşlerimizin ibadetlerini Allah kabul etsin. Önümüzdeki günlerde yine itikafa girmek isteyenler girebilirler. Mesela kişi salonda itikafa gireceğini söyledi. İftarını ya da sahurunu yemek için mutfağa geçemez. İtikaf esnası içerisinde salonda yemek zorundadır. Bu sebeple Müslüman kardeşlerimiz itikaf ibadetlerini ihmal etmemeli ve imkanlar ölçüsünde imkanı olan kardeşlerimiz itikaf ibadetlerine evlerinde devam etmeliler." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı