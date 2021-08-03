Kayseri'den Manavgat'a psiko-sosyal destek
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Kayseri'den Manavgat'a psiko-sosyal destek

Kayseri'den Manavgat'a psiko-sosyal destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında etkilenen vatandaşlar için sosyal çalışmacı ve psikologdan oluşan ekibini Manavgat'a gönderdi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında etkilenen vatandaşlar için sosyal çalışmacı ve psikologdan oluşan ekibini Manavgat'a gönderdi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için 2 Sosyal çalışmacı ve 1 psikologdan oluşan psiko-sosyal destek ekibini Manavgat'a uğurladı. - KAYSERİ

Kayseri'den Manavgat'a psiko-sosyal destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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