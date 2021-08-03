Kayseri'den Manavgat'a psiko-sosyal destek

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında etkilenen vatandaşlar için sosyal çalışmacı ve psikologdan oluşan ekibini Manavgat'a gönderdi.