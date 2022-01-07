Kayseri'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi Kütahya'da defnedildi

KÜTAHYA (AA) - Kayseri'de önceki gün öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kürşad Samed Özçine'nin cenazesi, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Özçine için Servi Mahallesi'ndeki Eyüp Sultan Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, gencin ailesi, yakınları ve arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Özçine'nin cenazesi, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Üniversite öğrencilerinin bulunduğu, Özkan Suruç'un kullandığı 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrilmiş, Hilal Sıkar ile Kürşad Samed Özçine hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

AA / Ramazan Doğan - Son Dakika Haberleri

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