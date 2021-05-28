Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında meydana gelen ve 20 yaşındaki gencin öldüğü kavgada ağır yaralanan baba da hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında meydana gelen ve 20 yaşındaki gencin öldüğü kavgada ağır yaralanan baba da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi 4221. sokak üzerinde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen E.D., H.M.D. ile İbrahim A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda E.D. ve H.L.D., yanlarında bulundurdukları tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İbrahim A. ile oğlu Yunus A. (20) yaralanırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede Yunus A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan baba İbrahim A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba da öldü, 3 kişi tutuklandı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve aralarında E.D. ile H.L.D.'nin de bulunduğu 7 kişi, Adli Tabiplikte yapılan sağlık muayenesinin ardından işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ağır yaralanan İbrahim A. da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İbrahim A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Turan Bulut - Ali Göç/İHA)

Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti
Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti
Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti
Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti
Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti
Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hotele müşteri gibi geldi, resepsiyondan telefonu çaldı: O anlar kamerada
Hotele müşteri gibi geldi, resepsiyondan telefonu çaldı: O anlar kamerada
Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı
Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Arda Turan Ersun Yanal Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'deki silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 10:03:45. #1.11#

title